Grupul austriac AGRANA, un nume de referință în industria europeană a zahărului, amidonului și preparatelor din fructe, are o prezență solidă în România de peste două decenii, scrie justnews.ro. Intrată pe piața locală în 1998, compania operează fabrici de zahăr la Roman și Buzău, o unitate de producție a amidonului la Țăndărei, precum și capacități dedicate produselor dulci și concentratelor de fructe.

În urma procesului de reorganizare început în 2005, unitățile grupului au fost reunite sub o administrare unică, luând naștere AGRANA România S.A., societate care și-a modificat ulterior forma juridică, devenind AGRANA România SRL în anul 2018. Potrivit datelor financiare raportate pentru anul 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de peste 830 de milioane de lei, un profit de aproximativ 8 milioane de lei și un număr de 291 de angajați.

Activitatea AGRANA România SRL a făcut obiectul unei inspecții fiscale generale efectuate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În urma controlului, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a emis raportul de inspecție fiscală și decizia de impunere nr. F-MC 155 din 31 martie 2017. Compania a contestat concluziile inspectorilor fiscali, iar Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul ANAF a emis decizia nr. 317/03.11.2021.

Nemulțumită de soluția administrativă, AGRANA România SRL a decis să se adreseze instanței. Astfel, la 28 aprilie 2022, compania a introdus acțiune la Curtea de Apel București, solicitând obligarea ANAF la restituirea unor sume semnificative achitate în baza actelor fiscale contestate.

În cadrul procesului, societatea a cerut restituirea a peste 19 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit, TVA, dobânzi și majorări de întârziere aplicate suplimentar în urma controlului fiscal, în contextul aplicării OUG nr. 44/2015. Cea mai mare parte a sumei vizate a fost aferentă TVA.

ANAF a susținut că anumite livrări declarate de AGRANA România ca fiind intracomunitare nu ar fi fost suficient justificate prin documente complete care să dovedească ieșirea bunurilor de pe teritoriul României. Deși existau facturi, contracte comerciale, avize de expediție și documente de transport (CMR), inspectorii fiscali au apreciat că acestea nu conțineau toate informațiile necesare. În consecință, Fiscul a considerat că respectivele operațiuni reprezintă livrări interne, supuse TVA, fără posibilitatea aplicării scutirii prevăzute pentru livrările intracomunitare.

După administrarea probatoriului, inclusiv efectuarea unei expertize judiciare și analizarea obiecțiunilor formulate de părți, instanța de fond s-a pronunțat la aproape patru ani de la înregistrarea dosarului.

Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată de AGRANA România SRL și a dispus anularea deciziei de soluționare a contestației din 2021, precum și anularea parțială a deciziei de impunere și a raportului de inspecție fiscală din 2017. Totodată, instanța a obligat ANAF la restituirea integrală a sumelor achitate suplimentar: impozit pe profit, TVA, dobânzi și majorări, în valoare totală de peste 19 milioane de lei.

Mai mult, Fiscul a fost obligat să plătească dobânzi fiscale calculate de la data achitării sumelor și până la momentul restituirii efective, precum și cheltuielile de judecată, constând în taxa de timbru, onorariul avocatului și costurile expertizei judiciare.

Hotărârea a fost pronunțată la data de 27 ianuarie 2026 și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, urmând a fi depus la Curtea de Apel București.