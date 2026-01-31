Creșterile succesive de TVA și introducerea accizei pe zahăr în băuturile răcoritoare au provocat scăderi ale numărului de angajați, reducerea cifrei de afaceri și majorări semnificative ale prețurilor pentru consumatori, afectând un sector care până de curând era considerat unul dintre cele mai performante din industria alimentară.

Practic, taxele suplimentare pe consum se regăsesc direct în prețul final, impactând în special gospodăriile cu venituri reduse. În perioada 2023–2024, prețurile băuturilor răcoritoare au urcat cu 32,5%, depășind creșterea medie a prețurilor alimentelor (17,6%) și a inflației generale (16,2%). În medie, un litru de suc s-a scumpit cu 1,2 lei la raft, ceea ce înseamnă o majorare între 25 și 50%, în funcție de dimensiunea ambalajului. Deși cifra de afaceri arată o evoluție pozitivă anuală, analiza volumelor indică o scădere de peste 9,5%, cauzată de presiunile fiscale și factorii economici conjuncturali.

„Industria băuturilor răcoritoare și apelor îmbuteliate înseamnă oameni, investiții și contribuții importante la bugetul statului. Este un sector care a crescut constant și care a investit în tehnologii moderne și sustenabile. În ultimii ani însă, succesiunea șocurilor fiscale a redus consumul, a amânat investițiile și a pus presiune pe locurile de muncă. Pentru a putea continua să investim în România, avem nevoie de un cadru fiscal predictibil și nediscriminatoriu,” a declarat Alice Nichita, președintele ANBR.

Datele au fost publicate odată cu lansarea studiului „Impactul socio-economic al industriei băuturilor răcoritoare din România”, realizat de Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR), în parteneriat cu Academia de Studii Economice (ASE) din București.

Raportul subliniază importanța strategică a industriei băuturilor răcoritoare și a apelor îmbuteliate pentru economia națională și evidențiază efectele semnificative ale modificărilor fiscale succesive și discriminatorii aplicate în ultimii ani.

„Studiul realizat de echipa ASE arată cât de importantă este industria băuturilor răcoritoare pentru economie, pentru ocuparea forței de muncă și pentru bugetul de stat. În același timp, analiza evidențiază impactul cumulativ al modificărilor fiscale și de reglementare din ultimii ani. Concluzia este evidentă: stabilitatea și predictibilitatea fiscală sunt condiții esențiale pentru menținerea unei industrii performante și competitive,” a declarat Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE.

Industria băuturilor răcoritoare și apelor îmbuteliate este unul dintre cele mai eficiente segmente ale industriei alimentare românești:

contribuie cu peste 0,6% la PIB-ul României ;

generează 3,7 miliarde lei valoare adăugată brută (aferentă anului 2024) ;

susține aproximativ 10.000 de locuri de muncă directe și alte 60.000 de joburi de pe lanțul de valoare ;

contribuie cu ~1 miliard lei anual în taxe și impozite directe ;

are 100% conformare fiscală , fără evaziune;

oferă salarii peste media națională ;

contribuie la reducerea deficitului balanței comerciale.

Studiul arată că aplicarea TVA inclusiv asupra accizelor amplifică semnificativ scumpirile pentru consumatori. Deși accizele sunt ușor de colectat și generează venituri bugetare pe termen scurt, ele cresc presiunea inflaționistă, reduc cererea și afectează investițiile și competitivitatea sectorului.

În concluzie, industria băuturilor nealcoolice acționează ca un motor al sectorului, dar rămâne vulnerabilă la șocurile fiscale, care se reflectă rapid în ajustări ale forței de muncă și în creșterea prețurilor. Analiza ASE se bazează pe datele a 12 companii reprezentative, ce concentrează aproximativ 94% din cifra de afaceri a industriei.