Tribunalul Brașov a dispus vineri ridicarea controlului judiciar în cazul lui Cristian Popescu Piedone, în dosarul anchetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Hotărârea poate fi contestată în termen de 48 de ore și nu este definitivă.

„Solutia pe scurt: În temeiul art. 348 C.pr.pen. raportat la art. 207 alin. 7 C.pr.pen., cu aplicarea art. 242 alin. 1 C.pr.pen., revocă măsura controlului judiciar adoptată faţă de inculpatul POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, prin ordonanţa procurorului din data de 22.07.2025, emisă în dosarul nr. 42/1/P/2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de Combatere a Corupţiei. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de a formula contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 27.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei. Document: Încheiere de dezînvestire 409/2026 27.03.2026”, se arată în minuta instanței.

Procurorii DNA susțin că ar fi divulgat informații confidențiale unui operator economic în martie 2025

„În data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

Potrivit DNA, Cristian Popescu Piedone ar fi instruit reprezentantul hotelului cum să pregătească spațiile unității pentru verificarea funcționarilor A.N.P.C., astfel încât să pară conformă. Ulterior, pentru a evita sancțiunile și măsurile corective, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare ca neregulile să nu fie constatate în timpul controlului, iar unitatea nu a fost sancționată.