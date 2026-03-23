Senatul României a adoptat tacit o modificare legislativă importantă care elimină obligația depunerii plângerii prealabile în cazurile de abandon de familie, facilitând astfel declanșarea acțiunii penale din oficiu.

Această schimbare abrogă articolul 378 alineatul (3) din Codul penal și are ca scop protecția eficientă a copiilor și a părinților afectați.

„Prin această abrogare, acţiunea penală se va pune în mişcare din oficiu, asigurând o protecţie reală, efectivă şi predictibilă a persoanelor îndreptăţite la întreţinere”, este precizat în expunerea de motive a proiectului.

Decizia a fost prezentată de vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, după ce termenul pentru dezbatere și vot a expirat pe 19 martie. Modificarea a fost inițiată de parlamentari, majoritar din PNL, și are ca obiectiv ca victimele abandonului de familie să beneficieze de protecție penală reală și predictibilă.

„Abandonul de familie, în special sub forma neplăţii cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere, stabilită pe cale judecătorească sau notarială, reprezintă una dintre cele mai grave forme de violenţă economică, având un impact direct şi profund asupra copiilor minori şi asupra părintelui care îi îngrijeşte, de regulă mama. Deşi Codul penal incriminează această faptă, eficienţa reală a protecţiei penale este serios diminuată prin condiţionarea exercitării acţiunii penale de formularea unei plângeri prealabile într-un termen restrictiv, dificil de respectat în contextul relaţiilor de familie”, mai arată documentul.

Inițiatorii proiectului atrag atenția asupra impactului profund al abandonului de familie. Neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere afectează nu doar nivelul de trai al copilului, ci și stabilitatea financiară a părintelui care îi asigură îngrijirea zilnică, de regulă mama.

„Prin Decizia 2/2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că termenul de trei luni pentru formularea plângerii prealabile începe să curgă de la momentul în care persoana vătămată a cunoscut săvârşirea faptei, respectiv de la expirarea perioadei de 3 luni de neplată necesare consumării infracţiunii. Această interpretare, corectă din punct de vedere juridic, generează însă în practică situaţii profund inechitabile, soldate cu soluţii de clasare, deşi obligaţia de întreţinere continuă să nu fie executată”, potrivit expunerii de motive.

Deputata Alina Gorghiu, inițiatoarea proiectului, subliniază că modificarea este esențială pentru protejarea interesului superior al copilului și pentru asigurarea unui mediu stabil pentru creșterea acestuia.

Proiectul se află în procedură de urgență, Senatul fiind prim for sesizat, iar Camera Deputaților urmând să fie decizională. Prin această schimbare, legislația românească se aliniază unei abordări mai eficiente în protecția familiilor vulnerabile și în combaterea abandonului de familie.