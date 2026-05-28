România se află într-o recesiune severă. Adrian Negrescu: 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului
SURSA FOTO: Dreamstime - portofel gol
Economistul Adrian Negrescu avertizează că România se află într-o recesiune severă, cu inflație ridicată și investiții scăzute, ceea ce afectează nivelul de trai al populației și reduce consumul. El avertizează că până la finalul anului ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă în mai multe sectoare economice.
Economistul Adrian Negrescu a spus, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că până la finalul anului ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă și că economia României se află într-o perioadă pe care el o consideră o recesiune foarte puternică.
El a explicat că una dintre cele mai mari probleme pentru populație este creșterea prețurilor. Potrivit lui, inflația ar urma să crească în mod vizibil în lunile iunie și iulie, ceea ce ar duce la o scădere și mai mare a puterii de cumpărare, adică oamenii ar putea cumpăra mai puține lucruri cu aceiași bani.
Negrescu a afirmat că aceste efecte se văd deja în economie deoarece atât oamenii, cât și firmele cheltuiesc mai puțin decât anul trecut. Din cauza scăderii consumului, mediul de afaceri este tot mai presat. El a estimat că aproximativ 75.000 de locuri de muncă ar putea fi pierdute până la sfârșitul anului, mai ales în microîntreprinderi, unde firmele au dificultăți financiare mai mari. Cele mai afectate domenii ar fi serviciile, comerțul alimentar și vânzările de îmbrăcăminte și încălțăminte.
Economistul a spus că România se află într-o situație de „încetinire economică severă”, cu o creștere economică foarte mică și inflație ridicată, o combinație asemănătoare cu stagflația. El a considerat că acesta este un scenariu economic foarte nefavorabil. El a explicat că investitorii sunt prudenți, nu mai investesc la fel de mult, nu mai creează la fel de multe locuri de muncă și sunt mai rezervați în relațiile comerciale, inclusiv în ceea ce privește plățile amânate.
Potrivit lui, această situație afectează în special persoanele vulnerabile, deoarece prețurile mai mari înseamnă automat o scădere a puterii de cumpărare. El a precizat că unele companii din industria îmbrăcămintei au înregistrat scăderi ale vânzărilor de până la 60%, iar oamenii folosesc tot mai puțin servicii și cumpără mai puține haine și încălțăminte.
El a subliniat că România nu se află într-o criză economică totală, ci într-o recesiune severă, în care activitatea economică încetinește, dar nu se oprește complet.
„Această inflație va crește semnificativ în lunile iunie, poate chiar și iulie, iar asta înseamnă că puterea noastră de cumpărare va continua să scadă. Este cel mai prost scenariu în care se putea afla România.
Oamenii nu prea mai accesează servicii. În comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte este o situație foarte, foarte dificilă. Nu suntem în scenariul catastrofal, dar suntem într-o recesiune extrem de dură”, a punctat Negrescu.
România se află în cea mai dificilă situație economică din cauza inflației și a lipsei investițiilor
Negrescu a avertizat că situația economică a României este foarte dificilă și că țara se află, în opinia lui, într-unul dintre cele mai proaste momente economice posibile. El a explicat că România ar fi într-o perioadă de stagflație, adică o situație în care economia aproape că nu mai crește, investițiile sunt reduse, nu apar multe locuri de muncă noi, dar în același timp prețurile cresc, iar oamenii devin tot mai săraci.
Negrescu a spus că inclusiv Banca Națională a României (BNR) ar fi transmis un semnal îngrijorător, arătând că economia se află într-o astfel de zonă de stagnare cu inflație. El a subliniat că investitorii nu mai creează locuri de muncă și nu mai dezvoltă afaceri noi, în timp ce populația resimte o scădere constantă a nivelului de trai.
În opinia lui, situația este foarte gravă și ar reprezenta „cea mai proastă combinație posibilă” pentru economie. Economistul a susținut că problemele ar avea cauze interne, nu doar externe, și că alte țări din regiune se descurcă mai bine decât România. El a afirmat că deciziile politice ar fi contribuit la această situație și că economia a ajuns să se slăbească din interior.
Tot el a comparat situația cu o competiție economică nefavorabilă și a spus că România a ajuns într-un punct dificil din cauza propriilor decizii. În plus, a avertizat că protestele legate de salarii ar putea fi doar începutul unor tensiuni sociale mai mari, mai ales dacă inflația continuă să crească.
„E un semnal fără precedent de la Banca Națională, care reclamă faptul că economia în momentul de față se află într-o zonă de stagflație. Este cea mai proastă situație în care ne putem afla. Adică avem o creștere economică aproape de zero, cu foarte mulți investitori care nu mai creează locuri de muncă, care nu mai creează lanțuri de business și o populație care sărăcește pe zi ce trece.
Am ajuns în jocurile foamei. E o competiție în care ne-au înscris politicienii care sunt iresponsabili și au creat această criză în care ne aflăm, având în vedere că toate celelalte țări din regiune stau mult mai bine din punct de vedere economic față de noi. Suntem aici nu din cauza condițiilor externe, ci din cauza condițiilor de la noi din țară.
Ne-am trăit singuri craca de sub picioare din punct de vedere economic și am ajuns în această situație. Protestele pe care le vedem în momentul de față din perspectiva legii salarizării, din punctul meu de vedere, sunt un prim pas spre o criză socială majoră care se profilează la orizont având în vedere această inflație care crește de la o lună la alta din ce în ce mai mult”, a completat Negrescu.
