Curs valutar joi, 28 mai. Euro continuă să crească în raport cu leul. BNR a publicat noile date
SURSA FOTO: Dreamstime - Euro, steagul României
Curs valutar joi, 28 mai. Moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu leul, potrivit cursului valutar de referință publicat joi de Banca Națională a României (BNR).
Curs valutar joi, 28 mai. Moneda europeană câștigă teren pe piața valutară din România
Astfel, un euro a fost cotat la 5,2484 lei. Față de ziua precedentă, moneda unică europeană a înregistrat o creștere ușoară. Miercuri, cursul afișat de BNR pentru un euro a fost de 5,2393 lei.
Și dolarul american a crescut în raport cu moneda națională. Potrivit cursului valutar anunțat joi, dolarul a ajuns la 4,5175 lei, comparativ cu valoarea de 4,4990 lei stabilită în ședința anterioară.
Lira sterlină este și ea în creștere joi, fiind cotată la 6,0539 lei. În schimb, francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere. Acesta a fost cotat joi la 5,7259 lei, față de 5,7266 lei cât valora miercuri.
|Valută
|Cod
|Curs
|Dolarul australian
|AUD
|3,2177
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2593
|Francul elvețian
|CHF
|5,7259
|Coroana cehă
|CZK
|0,2160
|Coroana daneză
|DKK
|0,7023
|Lira egipteană
|EGP
|0,0865
|Euro
|EUR
|5,2484
|Lira sterlină
|GBP
|6,0539
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4771
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8343
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2606
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4864
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2399
|Rubla rusească
|RUB
|0,0636
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4857
|Lira turcească
|TRY
|0,0984
|Dolarul american
|USD
|4,5175
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2757
|Realul brazilian
|BRL
|0,8929
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6663
|Rupia indiană
|INR
|0,0472
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3010
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2598
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6621
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0447
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1020
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2299
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1382
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5767
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5945
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0254
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0734
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6651
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1355
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,5318
|Gramul de aur
|XAU
|638,4403
|DST
|XDR
|6,1768
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11:00 au rămas în mare parte stabile în ședința din 28 mai 2026, comparativ cu valorile înregistrate cu o zi înainte.
Pentru 28 mai 2026, ROBID la overnight (O/N) a fost de 5,35%, iar ROBOR overnight a ajuns la 5,63%. Pentru termenul tom-next (T/N), ROBID a fost cotat la 5,36%, iar ROBOR la 5,64%.
La o săptămână (1W), ROBID a fost de 5,43%, iar ROBOR de 5,71%. Pentru o lună (1M), valorile au fost de 5,47% pentru ROBID și 5,76% pentru ROBOR.
În cazul scadenței la trei luni (3M), ROBID a fost de 5,54%, în timp ce ROBOR a ajuns la 5,84%. Pentru șase luni (6M), ROBID a fost cotat la 5,58%, iar ROBOR la 5,92%.
La 12 luni, ROBID a avut valoarea de 5,64%, iar ROBOR a fost de 5,98%.
Comparativ cu 27 mai 2026, singura modificare a fost la ROBOR overnight, care a scăzut ușor de la 5,64% la 5,63%, și la ROBID la trei luni, care a coborât de la 5,55% la 5,54%.
Ratele dobânzilor pieței monetare interbancare ROBID, aplicate depozitelor atrase, și ROBOR, aplicate depozitelor plasate, sunt calculate zilnic în baza regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR.
