Curs valutar joi, 28 mai. Euro continuă să crească în raport cu leul. BNR a publicat noile date

Curs valutar joi, 28 mai. Moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu leul, potrivit cursului valutar de referință publicat joi de Banca Națională a României (BNR).

Astfel, un euro a fost cotat la 5,2484 lei. Față de ziua precedentă, moneda unică europeană a înregistrat o creștere ușoară. Miercuri, cursul afișat de BNR pentru un euro a fost de 5,2393 lei.

Și dolarul american a crescut în raport cu moneda națională. Potrivit cursului valutar anunțat joi, dolarul a ajuns la 4,5175 lei, comparativ cu valoarea de 4,4990 lei stabilită în ședința anterioară.

Lira sterlină este și ea în creștere joi, fiind cotată la 6,0539 lei. În schimb, francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere. Acesta a fost cotat joi la 5,7259 lei, față de 5,7266 lei cât valora miercuri.

Valută Cod Curs Dolarul australian AUD 3,2177 Dolarul canadian CAD 3,2593 Francul elvețian CHF 5,7259 Coroana cehă CZK 0,2160 Coroana daneză DKK 0,7023 Lira egipteană EGP 0,0865 Euro EUR 5,2484 Lira sterlină GBP 6,0539 100 Forinți maghiari HUF 1,4771 100 Yeni japonezi JPY 2,8343 Leul moldovenesc MDL 0,2606 Coroana norvegiană NOK 0,4864 Zlotul polonez PLN 1,2399 Rubla rusească RUB 0,0636 Coroana suedeză SEK 0,4857 Lira turcească TRY 0,0984 Dolarul american USD 4,5175 Randul sud-african ZAR 0,2757 Realul brazilian BRL 0,8929 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6663 Rupia indiană INR 0,0472 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3010 Peso-ul mexican MXN 0,2598 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6621 Dinarul sârbesc RSD 0,0447 Hryvna ucraineană UAH 0,1020 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2299 Bahtul thailandez THB 0,1382 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5767 Shekelul israelian ILS 1,5945 100 Rupii indoneziene IDR 0,0254 Pesoul filipinez PHP 0,0734 100 Coroane islandeze ISK 3,6651 Ringgitul malaysian MYR 1,1355 Dolarul singaporez SGD 3,5318 Gramul de aur XAU 638,4403 DST XDR 6,1768

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11:00 au rămas în mare parte stabile în ședința din 28 mai 2026, comparativ cu valorile înregistrate cu o zi înainte.

Pentru 28 mai 2026, ROBID la overnight (O/N) a fost de 5,35%, iar ROBOR overnight a ajuns la 5,63%. Pentru termenul tom-next (T/N), ROBID a fost cotat la 5,36%, iar ROBOR la 5,64%.

La o săptămână (1W), ROBID a fost de 5,43%, iar ROBOR de 5,71%. Pentru o lună (1M), valorile au fost de 5,47% pentru ROBID și 5,76% pentru ROBOR.

În cazul scadenței la trei luni (3M), ROBID a fost de 5,54%, în timp ce ROBOR a ajuns la 5,84%. Pentru șase luni (6M), ROBID a fost cotat la 5,58%, iar ROBOR la 5,92%.

La 12 luni, ROBID a avut valoarea de 5,64%, iar ROBOR a fost de 5,98%.

Comparativ cu 27 mai 2026, singura modificare a fost la ROBOR overnight, care a scăzut ușor de la 5,64% la 5,63%, și la ROBID la trei luni, care a coborât de la 5,55% la 5,54%.

Ratele dobânzilor pieței monetare interbancare ROBID, aplicate depozitelor atrase, și ROBOR, aplicate depozitelor plasate, sunt calculate zilnic în baza regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR.