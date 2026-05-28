Curs valutar joi, 28 mai. Euro continuă să crească în raport cu leul. BNR a publicat noile date

SURSA FOTO: Dreamstime - Euro, steagul României

Publicat de Leonard Bădilă la 28 mai 2026, 13:50
Curs valutar joi, 28 mai. Moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu leul, potrivit cursului valutar de referință publicat joi de Banca Națională a României (BNR).

Curs valutar joi, 28 mai. Moneda europeană câștigă teren pe piața valutară din România

Astfel, un euro a fost cotat la 5,2484 lei. Față de ziua precedentă, moneda unică europeană a înregistrat o creștere ușoară. Miercuri, cursul afișat de BNR pentru un euro a fost de 5,2393 lei.

Și dolarul american a crescut în raport cu moneda națională. Potrivit cursului valutar anunțat joi, dolarul a ajuns la 4,5175 lei, comparativ cu valoarea de 4,4990 lei stabilită în ședința anterioară.

Lira sterlină este și ea în creștere joi, fiind cotată la 6,0539 lei. În schimb, francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere. Acesta a fost cotat joi la 5,7259 lei, față de 5,7266 lei cât valora miercuri.

Valută Cod Curs
Dolarul australian AUD 3,2177
Dolarul canadian CAD 3,2593
Francul elvețian CHF 5,7259
Coroana cehă CZK 0,2160
Coroana daneză DKK 0,7023
Lira egipteană EGP 0,0865
Euro EUR 5,2484
Lira sterlină GBP 6,0539
100 Forinți maghiari HUF 1,4771
100 Yeni japonezi JPY 2,8343
Leul moldovenesc MDL 0,2606
Coroana norvegiană NOK 0,4864
Zlotul polonez PLN 1,2399
Rubla rusească RUB 0,0636
Coroana suedeză SEK 0,4857
Lira turcească TRY 0,0984
Dolarul american USD 4,5175
Randul sud-african ZAR 0,2757
Realul brazilian BRL 0,8929
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6663
Rupia indiană INR 0,0472
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3010
Peso-ul mexican MXN 0,2598
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6621
Dinarul sârbesc RSD 0,0447
Hryvna ucraineană UAH 0,1020
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2299
Bahtul thailandez THB 0,1382
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5767
Shekelul israelian ILS 1,5945
100 Rupii indoneziene IDR 0,0254
Pesoul filipinez PHP 0,0734
100 Coroane islandeze ISK 3,6651
Ringgitul malaysian MYR 1,1355
Dolarul singaporez SGD 3,5318
Gramul de aur XAU 638,4403
DST XDR 6,1768
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11:00 au rămas în mare parte stabile în ședința din 28 mai 2026, comparativ cu valorile înregistrate cu o zi înainte.

Pentru 28 mai 2026, ROBID la overnight (O/N) a fost de 5,35%, iar ROBOR overnight a ajuns la 5,63%. Pentru termenul tom-next (T/N), ROBID a fost cotat la 5,36%, iar ROBOR la 5,64%.

La o săptămână (1W), ROBID a fost de 5,43%, iar ROBOR de 5,71%. Pentru o lună (1M), valorile au fost de 5,47% pentru ROBID și 5,76% pentru ROBOR.

În cazul scadenței la trei luni (3M), ROBID a fost de 5,54%, în timp ce ROBOR a ajuns la 5,84%. Pentru șase luni (6M), ROBID a fost cotat la 5,58%, iar ROBOR la 5,92%.

La 12 luni, ROBID a avut valoarea de 5,64%, iar ROBOR a fost de 5,98%.

Comparativ cu 27 mai 2026, singura modificare a fost la ROBOR overnight, care a scăzut ușor de la 5,64% la 5,63%, și la ROBID la trei luni, care a coborât de la 5,55% la 5,54%.

Ratele dobânzilor pieței monetare interbancare ROBID, aplicate depozitelor atrase, și ROBOR, aplicate depozitelor plasate, sunt calculate zilnic în baza regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR.

Leonard Bădilă
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

