Schimbările frecvente din politica română au adus de-a lungul timpului figuri diferite în prim-plan, însă există persoane care acționează constant în culise. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), afirmă că Lucian Pahonţu este una dintre aceste figuri invizibile pentru public, dar extrem de influente în luarea deciziilor.

Lucian Pahonţu conduce Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) din 2005 și a reușit să își păstreze poziția sub mai mulți președinți: Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Chiar și după pensionarea sa formală din toamna anului trecut, el a continuat să activeze în cadrul instituției sub administrația lui Nicuşor Dan, ceea ce subliniază longevitatea sa în funcție.

Mitică Dragomir descrie rolul său cu admirație și respect:

„Pahonţu e cel mai deştept om politic din această ţară. Omul care face toate jocurile. Pahonţu este cel mai deştept din ultimii 25 de ani. Omul din umbră. El nu trage sforile, el este persoana care rezolvă totul. Iar Nicuşor nu s-a atins de el”, a declarat Dragomir la emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

Potrivit fostului șef al LPF, motivul pentru care Lucian Pahonţu a rămas în fruntea SPP timp de aproape două decenii este clar: competența și autoritatea sa sunt recunoscute chiar și de cei care ar putea să-i conteste poziția.

„Niciunul nu s-a atins de el, pentru că îi ajută. Trebuia să iasă de zece ani la pensie. Îl ţin pentru că este monstrul sacru. Ăla ar trebui să fie oracolul României. Ce spune el aia se face, sută la sută. A fost şi este cel mai tare om din această ţară”, a mai explicat Dragomir.

Această continuitate sugerează că influența lui Pahonţu nu depinde doar de relațiile politice, ci și de expertiza sa în domeniul securității. Instituțiile și liderii politici îl respectă pentru capacitatea sa de a coordona și gestiona situații complexe, iar prezența sa stabilă oferă un punct de reper într-un context politic adesea imprevizibil.

Lucian Pahonţu a fost numit șef al SPP în decembrie 2005 de președintele Traian Băsescu. Anterior acestei funcții, el a condus Brigada Specială de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei Române între 2002 și 2005 și a ocupat postul de șef de Stat Major la Brigada 11 Mobilă Jandarmi Bucureşti între 1999 și 2002.

Această experiență militară și de securitate i-a consolidat statutul de profesionist de încredere în domeniul protecției și siguranței personale a demnitarilor.

La prima conferință de presă susținută de la preluarea mandatului, președintele Nicuşor Dan a menționat că va evalua activitatea lui Pahonţu înainte de a decide asupra menținerii sale în funcție:

„Ce pot să vă spun este că o să am o evaluare, evident că l-am cunoscut, pentru că e vorba de omul care conduce, care are atribuţii în privinţa securităţii mele personale, a acestei instituţii şi cred că trebuie să colaborăm”, a afirmat șeful statului.

Mitică Dragomir îl caracterizează pe Lucian Pahonţu drept omul care, deși nu apare public, influențează multe dintre deciziile esențiale din politica românească.