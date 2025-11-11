Mihai Barbu a renunțat la funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), în contextul în care Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Potrivit unui comunicat oficial, „Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 10 noiembrie 2025, domnul Mihai Barbu și-a depus demisia din funcția de președinte al autorității, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Mihai Barbu, care ocupa și funcția de președinte interimar al PNL Vaslui, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma audierilor desfășurate la DNA Iași, în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este arestat preventiv pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Procurorii anticorupție îl acuză pe Barbu de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. În perioada februarie 2025 – prezent, acesta ar fi intervenit pentru a facilita obținerea de către Fănel Bogos a unei despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro de la DSVSA Vaslui.

Potrivit anchetatorilor, Barbu și-ar fi folosit influența politică pentru a intermedia întâlniri între omul de afaceri și funcționari de rang înalt ai statului, directorul ANSVSA și diverși oameni politici, exercitând totodată presiuni asupra conducerii ANSVSA.

Partidul Național Liberal (PNL) a transmis că Mihai Barbu a fost suspendat din toate funcțiile deținute în partid pe perioada controlului judiciar. Conducerea liberală a decis ca deputatul de Iași Alexandru Muraru să coordoneze activitatea Filialei Teritoriale PNL Vaslui până la clarificarea situației.

De cealaltă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, să transmită către Guvern o solicitare de revocare a lui Mihai Barbu din funcția de președinte al ARF.

Grindeanu a precizat că „decizia de demitere a lui Barbu este la prim-ministru”, subliniind că este nevoie de o reacție rapidă și fermă din partea Executivului în astfel de cazuri.