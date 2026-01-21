Ministerul Sănătății pregătește extinderea unui program pilot lansat în 2022, prin care farmaciile din întreaga țară pot să ofere vaccinuri antigripale direct pacienților. Inițiativa are scopul de a facilita accesul populației la imunizare și de a crește rata persoanelor vaccinate împotriva gripei sezoniere.

Conform propunerii de ordin, serviciile de vaccinare în farmacii vor fi disponibile doar la cerere, pacienții având posibilitatea de a beneficia de ele gratuit sau contra cost, cu respectarea unor limite tarifare legale. Astfel, se așteaptă ca mai multe persoane să opteze pentru vaccinare, evitând programările și timpul pierdut în cabinetele medicale tradiționale.

Pentru a putea deveni centre de vaccinare, farmaciile trebuie să îndeplinească anumite condiții. Este obligatoriu să amenajeze spații dedicate, echipate corespunzător cu frigidere monitorizate și truse de urgență. De asemenea, personalul care va administra serurile trebuie să urmeze cursuri de specializare într-o instituție universitară acreditată.

Pacienții vor trebui să prezinte recomandarea unui medic și istoricul vaccinării, demonstrând că au primit cel puțin o doză de vaccin antigripal în anii anteriori.

Proiectul mai prevede reguli stricte privind comunicarea cu publicul. Farmaciile vor putea să informeze populația despre disponibilitatea vaccinurilor, însă nu li se permite să desfășoare campanii comerciale de promovare. Accentul va fi pus pe educarea pacienților cu privire la beneficiile imunizării antigripale.

Consultările pentru acest proiect au implicat reprezentanți ai Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România, Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente și Colegiului Farmaciștilor din România, pentru a asigura un cadru sigur și eficient pentru pacienți.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) atrage atenția asupra importanței vaccinării antigripale pentru persoanele vulnerabile, în special pentru cei expuși unui risc crescut de complicații severe. Specialiștii subliniază că imunizarea timpurie reduce semnificativ riscul apariției formelor grave ale bolii și al eventualelor complicații.

Pe lângă vaccinare, INSP recomandă și tratamentul precoce cu antivirale antigripale pentru persoanele care prezintă simptome, precum și aplicarea măsurilor de protecție în unitățile medicale și centrele de îngrijire pe termen lung. Atât personalul medical, cât și vizitatorii trebuie să poarte mască în aceste spații, pentru a preveni răspândirea virusurilor respiratorii.

Institutul precizează că profilaxia antivirală trebuie luată în considerare în focarele apărute în centrele de îngrijire pe termen lung, indiferent de istoricul de vaccinare al persoanelor implicate. Astfel, combinația între vaccinare, tratament precoce și măsuri de protecție sporește siguranța pacienților și a comunității.