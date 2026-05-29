Ministerul Sănătății, noi detalii despre victimele incidentului cu dronă din Galați: Nu se pune problema unui transfer către o altă unitate sanitară

SURSĂ FOTO: Inquam Photos - Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos

Ministerul Sănătății a transmis vineri noi informații oficiale privind starea celor două persoane rănite în urma unui incident produs în municipiul Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, provocând o explozie și un incendiu într-un apartament situat la etajul 10.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Sănătății, pacienții sunt în prezent stabili din punct de vedere medical și nu necesită transfer către alte unități sanitare, fiind tratați în spitalele din județul Galați.

În urma evaluărilor medicale, autoritățile au precizat că este vorba despre două cazuri distincte:

o femeie în vârstă de 53 de ani, internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, secția de chirurgie plastică, cu arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor inferioare și leziuni provocate de fragmente de sticlă;

un adolescent de 14 ani, internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, în secția de chirurgie, care prezintă arsuri la antebrațe, fără afectare respiratorie.

Medicii continuă investigațiile și tratamentul de specialitate, evoluția clinică fiind monitorizată permanent.

Ministerul Sănătății a precizat că rămâne în contact permanent cu unitățile medicale implicate, pentru a urmări evoluția pacienților și pentru a asigura, la nevoie, suport psihologic atât pentru victime, cât și pentru alte persoane afectate de incident.

Decizia de a nu transfera pacienții indică o stabilitate clinică și o capacitate adecvată de tratament la nivel local, în cadrul spitalelor din Galați.

„Ambii pacienţi sunt momentan internaţi în spitalele menţionate pentru investigaţii medicale şi tratament de specialitate. Menţionăm că pacienţii sunt stabili şi nu se pune problema unui transfer către o altă unitate sanitară”, a precizat MS.

Medicii au mai precizat că femeia este stabilă din punct de vedere medical, însă se află într-o stare de îngrijorare accentuată privind situația fiului său. Aceasta a solicitat informații despre copil, în condițiile în care nu a avut acces la mijloacele de comunicare.

Echipele medicale asigură atât îngrijire de specialitate, cât și suport psihologic, atunci când este necesar, pentru gestionarea impactului emoțional al incidentului.

Medicii mențin monitorizarea permanentă pentru a preveni eventuale complicații, însă până în acest moment nu sunt semnalate probleme majore.

Evenimentul a avut loc după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați. Impactul a generat o explozie, urmată de un incendiu într-un apartament aflat la etajul 10. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să lichideze incendiul.

Cele două persoane aflate în locuință s-au autoevacuat înainte de sosirea echipelor de intervenție, evitând astfel o situație cu potențial mai grav.

Cazul rămâne în atenția autorităților sanitare, însă, conform informațiilor actuale, nu există semne de agravare care să impună transferul pacienților în alte centre medicale din țară.

Ministerul Sănătății continuă monitorizarea situației în colaborare cu spitalele din Galați, urmărind atât evoluția medicală a celor două victime, cât și gestionarea eventualelor nevoi suplimentare de îngrijire.