Datele oficiale privind evoluția gripală în săptămâna 15–21 decembrie 2025 arată o creștere semnificativă a cazurilor de gripă clinică. În această perioadă au fost raportate 11.174 de cazuri de gripă clinică, aproape de două ori mai multe decât în săptămâna anterioară, și o creștere mult peste media ultimelor sezoane. Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în București și județele Cluj, Botoșani, Bihor, Iași și Neamț.

În aceeași perioadă, INSP a consemnat peste 102.600 de cazuri de infecții respiratorii acute, pneumonii și gripă clinică, depășind semnificativ media sezonieră calculată pentru aceleași intervale din anii anteriori. Aceasta evoluție indică o circulație extinsă a virusurilor respiratorii la nivelul întregii țări.

Până la data de 21 decembrie 2025, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost consemnate peste 1,25 milioane de vaccinări antigripale, majoritatea administrate persoanelor din grupele vulnerabile pentru care imunizarea este gratuită sau decontată.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că activitatea gripală s-a intensificat progresiv în ultimele săptămâni, iar numărul total de infecții respiratorii — inclusiv gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii — a depășit nivelurile raportate anterior, indicând o circulație largă a virusurilor respiratorii la nivel național.

În săptămâna 15–21 decembrie 2025, cifrele includ peste 102.600 de cazuri în această categorie, cu o creștere față de săptămâna precedentă.

Rapoartele oficiale arată că numărul de cazuri de gripă clinică aproape s-a dublat în aceeași perioadă, evidențiind o evoluție rapidă a sezonului gripal și o transmitere accentuată a virusului în comunitate.

Datele recente privind infecțiile respiratorii arată că trendul de creștere a numărului de îmbolnăviri a început cu săptămâni înainte de raportul actual, cu peste 98.000 de cazuri de infecții respiratorii înregistrate în perioada 8–14 decembrie 2025, dintre care peste 5.700 au fost cazuri de gripă clinică, semn că virusurile gripale circulă pe scară largă în rândul populației.

De asemenea, statisticile INSP indică o rată de creștere a infecțiilor respiratorii comparativ cu media ultimelor sezoane, iar vaccinările antigripale continuă să fie raportate în Registrul Electronic Național de Vaccinări, cu peste 1,2 milioane de persoane imunizate până la mijlocul lunii decembrie 2025, inclusiv prin campanii de vaccinare în farmacii autorizate.