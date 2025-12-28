Potrivit reprezentanților sistemului sanitar, sute de români ajung zilnic la Urgențe cu simptome severe de gripă, atât adulți cât și copii, iar mulți dintre ei au nevoie de internare. Majoritatea persoanelor afectate nu sunt vaccinate antigripal, ceea ce agravează riscul de complicații, în special în rândul celor cu afecțiuni cronice.

La Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, camerele de gardă au fost luate cu asalt de un număr record de pacienți. Într-un interval de 24 de ore, peste 200 de persoane s-au prezentat la Urgențe, potrivit medicilor, iar mulți dintre aceștia au necesitat monitorizare sau spitalizare.

Un pacient care a vorbit despre starea sa de sănătate a descris boala drept una cu declanșare rapidă și simptome puternice, printre care dureri de cap și de piept sau amețeli, ceea ce reflectă evoluțiile agresive ale infecției gripale observate de cadrele medicale.

Presiunea nu se resimte numai în rândul adulților. Secțiile de pediatrie sunt supraaglomerate, cu holurile pline de părinți și copii care se prezintă cu febră și tuse persistentă. O mamă a relatat cum întreaga familie s-a îmbolnăvit, confirmând astfel gradul ridicat de transmisibilitate al virusului în comunitate.

Medicii se văd nevoiți să prioritizeze internarea pacienților cu factori de risc, printre care copiii mici, vârstnicii sau persoanele cu boli cronice, deoarece resursele de paturi sunt insuficiente pentru toți cei afectați.

Managerul Institutului „Matei Balș”, dr. Adrian Marinescu, a avertizat că numărul prezentărilor la Urgențe a ajuns la 70-80 pe zi, iar capacitatea de internare este deja pusă la limită.

„Ajungem în punctul în care să avem 70-80 de prezentări cu gripă în fiecare zi. De aici se selectează pacienții care au nevoie să fie internați, copii mici, persoane cu factori de risc care sunt în vârstă, cu boli cronice. E destul de greu pentru că ar trebui să internezi 40-50 în fiecare zi”, a explicat specialistul.

Boala este influențată de circulația unei tulpini foarte transmisibile a virusului gripal de tip A (denumită tulpina K), care tinde să debuteze cu simptome severe, inclusiv febră înaltă și dureri musculare intense, mult mai accentuate decât în cazul altor infecții respiratorii.

În contextul epidemiologic actual, autoritățile sanitare reiau apelurile către populație pentru vaccinarea antigripală, considerată principalul instrument de reducere a riscului de boală severă. De asemenea, se recomandă respectarea măsurilor de igienă, spălarea frecventă a mâinilor și evitarea aglomerațiilor în special de către persoanele vulnerabile.