Institutul Național de Sănătate Publică a transmis că au fost recoltate probe biologice, acestea fiind trimise la Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului.

Autoritățile sanitare continuă investigațiile epidemiologice pentru stabilirea sursei de infectare și a contextului în care a apărut cazul.

”Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune”, arată specialiştii INSP.

Institutul Național de Sănătate Publică a transmis, vineri, primele clarificări referitoare la cazul raportat la Arad.

„A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigaţie epidemiologică şi clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte”, au transmis reprezentanţii INSP, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, au fost recoltate probe biologice, care au fost trimise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului.

Surse medicale au declarat vineri că pacientul a fost internat timp de aproximativ doi ani la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor.

Acesta a început să acuze stări de rău în ultimele zile, prezentând simptome precum tuse, febră și diaree. În urma agravării stării sale, medicii au decis transferul la Secția de Boli Infecțioase din Arad, pentru investigații și tratament de specialitate. În cursul zilei de vineri, cadrele medicale au stabilit că este vorba despre o infecție cu hantavirus, cel mai probabil o variantă care nu se transmite de la om la om, ci prin contact cu rozătoare.

Direcția de Sănătate Publică a declanșat o anchetă epidemiologică atât la nivelul unității medicale din Arad, cât și la spitalul din Ștei, pentru a stabili sursa infecției și eventualele riscuri.

Institutul Național de Sănătate Publică a precizat, la rândul său, că riscul pentru populația generală din Europa, în contextul unor focare de hantavirus, este considerat foarte scăzut.

În România, în perioada 2023–2026 au fost raportate 15 cazuri de infecție cu hantavirus. Specialiștii subliniază că transmiterea are loc în special prin expunerea la excrementele rozătoarelor, prin inhalarea particulelor contaminate, contact ocular, leziuni ale pielii sau mușcături de animale infectate.

Agenția sanitară a Uniunii Europene, ECDC, a transmis miercuri că nu există indicii potrivit cărora tulpina „Andes” a hantavirusului ar fi suferit mutații în contextul epidemiei raportate la bordul navei de croazieră MV Hondius, potrivit publicației Le Figaro.

Autoritățile sanitare precizează că, în mod obișnuit, boala se transmite de la rozătoare infectate, în special prin expunerea la urină, fecale și salivă. Testele de laborator efectuate în Africa de Sud și Elveția au confirmat prezența tulpinii Andes, singura variantă de hantavirus cunoscută ca având potențial de transmitere între oameni.

Specialiștii subliniază că nu există în prezent vaccin și nici tratament specific pentru infecția cu hantavirus.

Anterior, ministrul francez al sănătății, Stéphanie Rist, a declarat că nu există certitudini privind o posibilă mutație a virusului implicat în focarul de pe nava de croazieră, menționând totodată că autoritățile consideră situația „relativ sub control”.

„Există aspecte pe care nu le cunoaştem despre acest virus”, a declarat Rist în faţa Adunării Naţionale. „Nu avem încă secvenţierea completă a virusului, ceea ce ne-ar permite să afirmăm cu certitudine astăzi, chiar dacă suntem destul de liniştiţi până în prezent, că acest virus nu a suferit încă mutaţii”, a spus Rist.

Epidemiologul Olivier Schwartz de la Institutul Pasteur a declarat, într-o conferință de presă, că până în prezent au fost secvențiate două probe virale din clusterul actual. Una dintre acestea provine din Zürich, unde a fost identificat primul caz, iar cealaltă a fost analizată la Institutul Pasteur.

Potrivit acestuia, cele două secvențe sunt foarte similare, însă, deși există un risc teoretic de apariție a unei variante, nu există în acest moment dovezi care să confirme o astfel de evoluție.

La rândul său, Organizația Mondială a Sănătății a transmis că nu există indicii privind caracteristici neobișnuite ale tulpinii de hantavirus asociate cu focarul de pe navă, cu excepția localizării acestuia.