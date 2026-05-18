Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), cazul de la Arad nu are nicio legătură cu focarul de infecţie identificat la bordul unei nave de croazieră cu virusul Andes (hantavirus), care circulă exclusiv în America de Sud.

Instituţia a precizat vineri seară că, în cazul pacientului de la Spitalul Judeţean Arad, la care testul PCR a ieşit pozitiv, este în desfăşurare o anchetă epidemiologică. De asemenea, autorităţile au menţionat că pacientul a fost internat în ultimii trei ani într-un spital de psihiatrie.

„În urma analizelor probelor biologice, efectuate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, cazul a fost confirmat cu infecţie cu hantavirus pentru tulpinile circulante în România şi în Europa”, a afirmat sursa citată.

Opt pacienţi de la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, unde a fost confirmat un caz de infectare cu hantavirus, au fost izolaţi ca măsură de precauţie, fiind contacţi direcţi ai pacientului diagnosticat.

Totodată, controlul efectuat la unitatea medicală la solicitarea Ministerului Sănătăţii a scos la iveală deficienţe în activitatea de deratizare şi nerespectarea normelor sanitare în zone cu risc crescut de contaminare, precum şi suprafeţe neigienizate şi condiţii improprii de depozitare. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 5.000 de lei.

”În urma controlului desfăşurat de Inspecţia Sanitară de Stat la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, ca urmare a confirmării unui caz de infecţie cu hantavirus, au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii infecţiei şi pentru remedierea neconformităţilor identificate în cadrul unităţii sanitare. Inspectorii sanitari au dispus relocarea celor 8 pacienţi contacţi ai cazului într-o zonă izolată, organizată în saloane tip nucleu, cu circuite separate, pentru protejarea celorlalţi pacienţi şi a personalului medical. Persoanele contact vor rămâne sub supraveghere şi carantină pentru o perioadă de 21 de zile. Controlul a evidenţiat mai multe neconformităţi privind respectarea normelor igienico-sanitare şi a protocoalelor de lucru”, informează luni Ministerul Sănătăţii.

Pentru deficienţele identificate în activitatea de deratizare, unitatea sanitară a fost amendată cu 2.000 de lei, după ce în documentele de intervenţie au lipsit informaţii esenţiale, precum lotul produsului utilizat şi avizul biocidului, elemente necesare pentru confirmarea eficienţei acţiunilor împotriva rozătoarelor.

În paralel, inspectorii sanitari desfăşoară verificări şi la firma responsabilă de deratizare.

”De asemenea, în urma verificărilor efectuate în blocul alimentar, inspectorii au constatat existenţa unor suprafeţe neigienizate şi condiţii necorespunzătoare de depozitare, fiind aplicată o sancţiune de 3.000 de lei pentru nerespectarea normelor sanitare în zone cu risc crescut de contaminare. Totodată, s-a constatat depăşirea capacităţii aprobate a unităţii, cu 319 pacienţi internaţi raportat la 314 paturi funcţionale, situaţie care afectează menţinerea circuitelor sanitare corespunzătoare”, informează MS.

În urma constatărilor, Inspecţia Sanitară de Stat a dispus conducerii spitalului implementarea unui plan de conformare, cu măsuri urgente pentru remedierea deficienţelor de igienă din blocul alimentar şi refacerea procedurilor de deratizare, sub monitorizare strictă.