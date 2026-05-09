Un focar de hantavirus a fost confirmat la bordul unei nave de croazieră aflate în Oceanul Atlantic, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Din opt cazuri suspecte raportate inițial, șase au fost confirmate în laborator ca infecții cu hantavirusul Andes, o tulpină rară care prezintă particularitatea de a se putea transmite între oameni în condiții specifice.

Autoritățile sanitare au raportat, de asemenea, trei decese asociate acestui focar, ceea ce indică o rată de letalitate ridicată, de aproximativ 38%. Situația a determinat activarea unor protocoale internaționale de răspuns epidemiologic și monitorizare a pasagerilor aflați la bord.

„Până la 8 mai, au fost semnalate în total opt cazuri, dintre care trei decese (rata de letalitate de 38%). Şase cazuri au fost confirmate în laborator ca fiind infecţii cu hantavirus, toate identificate ca fiind cauzate de virusul Andes”, cunoscut ca fiind transmisibil între oameni, a indicat OMS într-un comunicat.

OMS a anunțat că lucrează la un set de recomandări pentru gestionarea focarului de hantavirus de pe navă, având în vedere numărul mare de persoane potențial expuse — aproximativ 150 de pasageri.

Măsură de sănătate publică Descriere Izolarea cazurilor confirmate Separarea persoanelor infectate de restul pasagerilor pentru a limita transmiterea virusului Monitorizarea contactelor apropiate Urmărirea stării de sănătate a persoanelor care au intrat în contact direct cu cazurile confirmate Posibila carantinare a pasagerilor expuși Restricționarea deplasării persoanelor potențial infectate până la clarificarea riscului epidemiologic Supravegherea simptomelor pe termen extins Monitorizare medicală zilnică a persoanelor expuse pentru o perioadă extinsă, în funcție de incubația bolii

Experții OMS subliniază că, în baza datelor actuale, focarul poate fi controlat prin măsuri standard de sănătate publică, fără a indica riscul unei extinderi globale.

„Dacă respectăm măsurile de sănătate publică și lecțiile învățate din Argentina… putem rupe acest lanț de transmitere. Nu este necesar ca aceasta să devină o epidemie de amploare”, a declarat, pentru Reuters, Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de coordonare a alertelor și răspunsurilor al OMS.

Tulpina implicată în acest focar, hantavirusul Andes, este cunoscută pentru capacitatea sa de transmitere interumană, spre deosebire de alte forme de hantavirus care se transmit în principal prin contact cu rozătoare infectate.

Potrivit experților în boli infecțioase, transmiterea între oameni apare în general în condiții de contact apropiat și prelungit, mai ales atunci când persoanele infectate sunt deja simptomatice.

Această caracteristică a fost observată în mod documentat în focarul din Argentina din 2018–2019, singurul episod confirmat până acum de transmitere susținută între oameni.

Autoritățile sanitare din Argentina au investigat posibila sursă a infectării, inclusiv ipoteza expunerii înainte de îmbarcare în zona Ushuaia. Concluziile preliminare au indicat că probabilitatea infectării în acea zonă este extrem de redusă, fără dovezi concludente care să susțină această variantă.

De asemenea, au fost analizate ipoteze neconfirmate privind posibile surse de expunere în medii urbane sau industriale, însă ancheta epidemiologică nu a identificat dovezi oficiale care să susțină aceste scenarii.

În contextul riscului de transmitere, OMS recomandă o strategie strictă de monitorizare, care include urmărirea zilnică a stării de sănătate a pasagerilor expuși. În unele scenarii, perioada de supraveghere poate ajunge până la 42 de zile, corespunzătoare perioadei de incubație extinse a tulpinii Andes.

Autoritățile sanitare au confirmat că niciun pasager nu prezintă simptome în prezent, ceea ce susține ipoteza unei intervenții eficiente în fază incipientă.

Nava se îndreaptă către insula Tenerife, unde sunt pregătite operațiunile de debarcare și evaluare medicală a pasagerilor.

Hantavirusurile sunt virusuri zoonotice transmise în mod obișnuit prin contact cu excrementele sau secrețiile rozătoarelor infectate. În funcție de tulpină, infecția poate provoca sindrom pulmonar sever sau febră hemoragică cu sindrom renal.

Tulpina Andes este considerată de interes epidemiologic special deoarece, în anumite condiții, poate fi transmisă de la om la om, un aspect rar în familia hantavirusurilor.

În prezent, nu există vaccin sau tratament antiviral specific aprobat pentru hantavirus, iar tratamentul rămâne unul suportiv, bazat pe îngrijire medicală intensivă.

Pe fondul focarului, mediul online a fost marcat de o creștere a dezinformării, cu teorii conspiraționiste care leagă apariția virusului de scenarii neconfirmate științific.

”ALERTĂ DE IZOLARE: globaliştii lansează Covid 2.0”, avertizează pe X Alex Jones, fondatorul site-ului de extremă dreapta Infowars, care a fost deja condamnat în Statele Unite la amenzi usturătoare pentru minciunile sale. „Au apăsat pe buton”. Numeroase mesaje proclamă sosirea unei noi „plandemii” – adică o „epidemie planificată” – făcând referire la titlul unui pseudodocumentar din 2020 care a răspândit numeroase afirmaţii false despre coronavirus.

OMS și experții în sănătate publică au respins aceste afirmații, subliniind că hantavirusul este un agent patogen cunoscut de decenii și nu există nicio legătură cu teoriile vehiculate online.

„Reînvierea aproape imediată a teoriilor conspiraţioniste din perioada Covid-19 ne aminteşte că dezinformarea nu dispare ca prin minune odată ce criza care a stat la originea ei s-a încheiat”, observă Yotam Ophir, şeful unui laborator de cercetare dedicat dezinformării de la Universitatea din Buffalo (nord-estul Statelor Unite).

Specialiștii avertizează că astfel de narațiuni pot afecta încrederea publicului în măsurile medicale și pot îngreuna răspunsul la crize sanitare reale.

Focarul de hantavirus de pe nava din Atlantic rămâne în atenția OMS și a autorităților sanitare internaționale, fiind gestionat prin măsuri stricte de izolare, monitorizare și control epidemiologic. Deși situația este monitorizată atent, datele actuale indică faptul că riscul de extindere poate fi limitat prin aplicarea corectă a protocoalelor de sănătate publică.