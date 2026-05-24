Decizia OMS vine în contextul în care epidemia de Ebola continuă să se extindă rapid, iar în Republica Democratică Congo au fost raportate 204 decese și 867 de cazuri suspecte, potrivit Reuters. Țara este considerată epicentrul actualului focar, iar riscul de răspândire este catalogat de autoritățile internaționale drept foarte ridicat, inclusiv din cauza mobilității populației și a presiunii asupra sistemului medical.

Epidemia este provocată de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, o variantă rară pentru care nu există în prezent vaccin sau tratament aprobat. Din acest motiv, intervențiile medicale se concentrează pe depistarea rapidă a cazurilor, izolarea pacienților, monitorizarea contacților și aplicarea unor reguli stricte la înmormântări.

În ciuda gravității situației, Organizația Mondială a Sănătății a precizat că, în acest moment, epidemia nu este considerată o urgență pandemică.

Uganda a confirmat, la rândul său, noi infectări asociate focarului de Ebola, numărul total al cazurilor ajungând la cinci. Printre persoanele infectate se numără un șofer care a transportat primul pacient confirmat, un lucrător medical implicat în tratarea acestuia și o femeie din Congo care a prezentat simptome ușoare, a călătorit în Uganda și apoi s-a întors în Republica Democratică Congo.

Autoritățile sanitare din ambele state încearcă să identifice cât mai rapid toate persoanele care au intrat în contact cu pacienții confirmați, pentru a limita transmiterea virusului.

Agenția sanitară a Uniunii Africane, Africa CDC, a avertizat că alte 10 țări sunt expuse riscului de răspândire. Este vorba despre Sudanul de Sud, Rwanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Republica Congo, Burundi, Angola, Republica Centrafricană și Zambia.

Riscul este amplificat de circulația intensă a populației între Republica Democratică Congo, Uganda și statele vecine. Deși Ebola nu se transmite prin aer, precum rujeola sau COVID-19, virusul se răspândește prin contact direct cu sângele, fluidele corporale sau trupurile persoanelor decedate din cauza bolii.

Actualul focar este dificil de gestionat nu doar din cauza virusului, ci și din cauza condițiilor de securitate și sociale din regiune. În anumite zone din Congo există conflicte armate, neîncredere în autorități și rezistență față de echipele medicale.

Potrivit Associated Press, două centre de tratament Ebola au fost incendiate în ultimele zile, iar într-unul dintre incidente 18 pacienți suspectați au fugit și nu au mai fost găsiți imediat.

De asemenea, Reuters a relatat că trei voluntari ai Crucii Roșii au murit după ce ar fi contractat virusul în timpul unor misiuni de manipulare a cadavrelor în provincia Ituri. Cadavrele persoanelor decedate de Ebola sunt extrem de contagioase, iar înmormântările fără protecție pot duce la noi infectări.

Ebola provoacă o boală severă, cu simptome precum febră, dureri intense, slăbiciune, vărsături, diaree și, în unele cazuri, sângerări. Boala poate fi letală, în special dacă pacienții ajung târziu la tratament.

OMS estimează că rata medie de mortalitate este de aproximativ 50%, însă aceasta variază în funcție de tulpină, accesul la îngrijire medicală și rapiditatea diagnosticării. În cazul tulpinii Bundibugyo, mortalitatea observată în focarele anterioare a fost mai mică decât media generală, dar riscul rămâne ridicat, mai ales în zonele unde accesul la spitale este limitat.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a transmis că riscul pentru Europa rămâne foarte scăzut, însă statele europene monitorizează situația, urmăresc călătoriile din zonele afectate și pregătesc sistemele medicale pentru eventuale cazuri importate.

Statele Unite au introdus restricții temporare pentru persoanele care au călătorit recent în Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud, potrivit The Guardian. CDC a precizat că riscul de răspândire în SUA este scăzut, dar a cerut medicilor să fie vigilenți în cazul pacienților veniți din zonele afectate.

OMS a solicitat statelor să colaboreze rapid, să întărească supravegherea la frontiere și să sprijine echipele medicale din teren. Specialiștii subliniază că epidemia poate fi controlată, dar doar dacă pacienții sunt identificați rapid, izolați și comunitățile acceptă măsurile de protecție.