Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția asupra unei creșteri îngrijorătoare a cazurilor de holeră la nivel internațional. Boala infecțioasă, cauzată de bacteria Vibrio cholerae, continuă să provoace victime în zeci de țări, chiar și în secolul XXI. Transmiterea se face preponderent prin apă sau alimente contaminate, iar efectele bolii includ diaree severă și deshidratare rapidă, care pot fi fatale dacă nu sunt tratate prompt.

Holera a fost cândva una dintre cele mai temute afecțiuni ale lumii, provocând mai multe pandemii majore în secolul XIX, cu focare în Europa, America de Nord și Asia. Astăzi, însă, boala revine în zonele cu infrastructură sanitară fragilă și acces limitat la apă curată.

OMS raportează că, în primele luni ale acestui an, peste 390.000 de oameni au fost infectați și peste 4.300 și-au pierdut viața în 31 de țări.

Reprezentanții organizației subliniază că aceste cifre sunt probabil subestimate, reflectând totodată „un eșec colectiv al comunității internaționale” în prevenirea bolii.

Purtătorii de cuvânt ai OMS atrag atenția asupra țărilor aflate în criză – Sudan, Ciad, Republica Democrată Congo, Sudanul de Sud și Yemen – unde conflictele și sărăcia extremă favorizează răspândirea rapidă a holerei.

Sudanul se situează în prezent în centrul atenției. La un an de la declanșarea focarului, boala s-a extins în toate statele țării.

În 2025, aproape 50.000 de cazuri au fost confirmate, iar peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața. OMS atrage atenția că rata mortalității de 2,2% depășește pragul de siguranță de 1%, indicând că tratamentele nu ajung la toți cei afectați în timp util.

Această revenire a holerei subliniază fragilitatea sistemelor de sănătate din regiunile afectate și evidențiază cât de vulnerabile sunt comunitățile expuse la conflicte și sărăcie severă. Deși boala este prevenibilă și tratabilă, OMS avertizează că fără măsuri urgente, holera va continua să facă victime.