Autoritățile sanitare din Ucraina au transmis că, anual, sunt raportate zeci de îmbolnăviri cauzate de hantavirus. Anunțul a fost făcut de Mykola Hanich, purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică ucrainean, în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Ukrinform și Mediafax.

„În Ucraina se înregistrează anual zeci de cazuri de infecţie cu hantavirus, dar acest virus se transmite exclusiv de la rozătoare la oameni”, a spus Hanich.

Acesta a explicat că oamenii se pot infecta prin inhalarea particulelor contaminate provenite din excrementele rozătoarelor, prin contactul cu suprafețe infectate sau prin consumul de alimente contaminate.

Specialiștii recomandă evitarea măturării spațiilor unde ar putea exista urme de rozătoare, deoarece praful ridicat poate transporta particule infectate. În schimb, autoritățile recomandă curățarea umedă cu dezinfectanți și folosirea mănușilor de protecție.

Hantavirusul a atras atenția internațională după apariția unui focar la bordul navei de croazieră MV Hondius, aflată într-o călătorie între America de Sud și Africa.

Potrivit itinerariului oficial, nava a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, pe 20 martie și urma să ajungă în Capul Verde pe 4 mai. La bord se aflau aproximativ 150 de turiști din mai multe state, a declarat Foster Mohale, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Africa de Sud.

Două persoane aflate pe navă au fost diagnosticate oficial cu hantavirus după evacuarea lor în Țările de Jos. De asemenea, un cetățean elvețian care călătorise pe aceeași navă a fost confirmat pozitiv după revenirea în țara natală și se află sub tratament.

Ministerul ucrainean de Externe a precizat că printre membrii echipajului se află și cinci cetățeni ucraineni, însă aceștia nu prezentau simptome de îmbolnăvire. Între timp, nava a ajuns în portul Tenerife din Spania.

În urma informațiilor apărute despre focarul de pe vasul de croazieră, Institutul Național de Sănătate Publică a venit cu mai multe clarificări privind boala și riscurile pentru România.

Potrivit INSP, hantavirusul este o zoonoză transmisă în principal prin contactul cu excrețiile rozătoarelor infectate. Contaminarea poate avea loc prin inhalarea aerosolilor proveniți din excremente uscate, prin contact conjunctival, leziuni ale pielii sau chiar mușcături de rozătoare.

Instituția subliniază că virusul nu se transmite de la om la om, iar măsurile de prevenire aplicate la bordul navei reduc semnificativ riscul răspândirii.

„În prezent, riscul pentru populația generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bord se implementează măsuri adecvate de prevenire și control al infecțiilor și că hantavirusurile nu se transmit de la om la om”, a transmis INSP.

În România, supravegherea infecțiilor cu hantavirus este realizată în opt județe: Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamț și Galați.

Conform datelor oficiale publicate de INSP, în perioada 2023 – 2026 au fost înregistrate 15 cazuri de infecție:

4 cazuri în 2023;

3 cazuri în 2024;

7 cazuri în 2025;

1 caz raportat până în prezent în 2026.

Autoritățile sanitare explică faptul că un caz suspect este definit prin asocierea febrei acute cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic sugestiv. Confirmarea diagnosticului se face prin teste de laborator specifice.

Cum poate fi prevenită infecția cu hantavirus

Medicii atrag atenția că cea mai eficientă metodă de prevenție rămâne evitarea contactului cu rozătoarele și cu spațiile contaminate de acestea.

Printre măsurile recomandate se numără: