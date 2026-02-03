Sezonul gripal 2024-2025 a adus în România cifre alarmante: aproape de patru ori mai multe cazuri decât media ultimelor cinci sezoane și peste două ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent, notează evz.ro. În această realitate, copiii nu sunt doar cei mai vulnerabili la virus, ci și cei care îl răspândesc cel mai rapid. Studiile arată că aceștia pot fi de două până la trei ori mai infecțioși decât adulții și elimină virusul pe perioade mai lungi, accelerând transmiterea în familii și comunități.

Datele oficiale indică un impact grav asupra sănătății. În sezonul gripal, 67.000 de copii au fost spitalizați și 30 au murit. În paralel, doar 2,5% dintre cei cu vârste între 2 și 19 ani au fost vaccinați, ceea ce creează un risc sistemic de infectare, mai ales în gospodăriile multigeneraționale.

În contextul acestei vulnerabilități, părinții și bunicii se pronunță tot mai clar pentru prevenție. Un sondaj INSCOP realizat în decembrie 2025, la cererea Asociației Școlilor Particulare, a analizat percepția a peste 1.000 de persoane cu copii sau nepoți între 2 și 18 ani. Rezultatele arată că peste 92% consideră prevenția gripei în școli esențială, iar trei din patru respondenți ar accepta vaccinarea copiilor în unitățile de învățământ.

Interesant, bunicii se arată mai preocupați de protecția familiei și se simt mai în siguranță dacă nepoții lor sunt vaccinați – 78,4% dintre ei declară acest lucru. Părinții, însă, sunt mai reticenți: mai mult de jumătate nu își vaccinează niciodată copiii, iar doar unul din cinci o face anual. Obstacolele nu țin doar de ideologie: lipsa vaccinului, dificultatea programărilor și procedurile complicate sunt bariere reale, care fac ca intenția de vaccinare să nu se transforme întotdeauna în fapt.

Ea centralizează actul medical, reduce blocajele logistice și poate contribui la scăderea absențelor școlare, protejând procesul educațional. Aproape 90% dintre respondenți recunosc că gripa afectează activitatea școlară, ceea ce transformă prevenția într-un instrument nu doar de sănătate, ci și de continuitate educațională.

Diferențele sociale și teritoriale sunt evidente: mediul urban versus rural, veniturile mari versus cele mici, sistemul privat versus cel public. Vaccinarea în școli ar putea diminua aceste decalaje, oferind o protecție mai uniformă în comunități. În plus, recomandarea medicului rămâne esențială, fiind un factor decisiv pentru aproape jumătate dintre părinți.

În final, studiul subliniază un mesaj clar: acceptarea socială a vaccinării în școli există, iar integrarea acestei practici cu informarea medicală adecvată poate crește semnificativ acoperirea vaccinală și protecția copiilor, reducând în același timp impactul gripei asupra familiei și școlii.

