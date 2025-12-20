Primarul general Ciprian Ciucu a explicat de ce, în opinia sa, ELCEN trebuie să fie adus sub administrația Primăriei Capitalei. Argumentul central este legat de faptul că ELCEN are ca principal client municipalitatea și, implicit, serviciile de termoficare care deservesc populația capitalei.

„Cel mai greu, sau nu greu, depinde şi de ei foarte mult, de ELCEN, de Ministerul Energiei, este să duci în insolvenţă Termoenergetica, pentru că, dacă intră în insolvenţă Termoenergetica, intră în faliment automat, pentru că este a doua insolvenţă, ELCEN-ul. ELCEN-ul a primit fonduri importante de la Ministerul Energiei pentru a se retehnologiza. Ce înseamnă asta, o gigacalorie mai ieftină din producţie. Şi, dacă nu vor să intre în faliment, ar trebui să vină la masă, să stea de vorbă cu primarul general, Ministerul Energiei şi cu ceilalţi, să vedem, pentru că nu-mi place cum este definit obiectul de activitate principal al ELCEN, care…ei fac, de fapt, energie electrică şi doar ca un produs secundar dau agent termic în reţea. Eu aş zice că, dacă nu ar fi Primăria Capitalei şi Termoenergetica, ar intra direct în faliment ELCEN. Deci, nu am ce să pierd, a ajuns cuţitul la os. Deci, dacă Guvernul nu înţelege, miniştrii nu înţeleg, alte interese nu mă interesează, o să spun lucrurile aşa cum sunt. ELCEN trebuie să vină la Primăria Capitalei, trebuie să găsim forma legală cum, asta este părerea mea, pentru că principalul client este Primăria Capitalei”, a precizat Ciprian Ciucu.

În declarațiile sale, primarul a subliniat importanța unei colaborări directe între Primăria Capitalei și ELCEN pentru a asigura continuitatea serviciilor de încălzire. El a făcut referire și la fondurile alocate de Ministerul Energiei pentru retehnologizarea centralei, menționând că acestea ar putea fi folosite eficient doar dacă ELCEN ar fi integrat mai strâns cu municipalitatea.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a abordat și situația Societății de Transport București (STB), menționând că va analiza mai întâi situația internă a companiei înainte de a lua decizii privind reorganizarea sau eficientizarea. Primarul a anunțat că va discuta cu ministrul de Finanțe și cu reprezentanții sindicatelor pentru a obține o imagine clară asupra funcționării STB.

„În general, îmi doresc să am o relaţie bună, bazată pe respect, pe transparenţă cu sindicatele din STB, care ştim că sunt foarte puternici. Şi în funcţie de cum se vor poziţiona faţă de ceea ce trebuie să se întâmple la STB, pot să stea de vorbă cu primarul general şi să avem o foarte bună reorganizare şi eficientizare la STB, decât să stea de vorbă cu judecătorul sindic. Eu cred că e mai uşor să stai de vorbă cu primarul general, decât cu judecătorul sindic”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul a explicat că abordarea sa se bazează pe dialog și transparență, considerând că o colaborare cu sindicatele poate duce la o reorganizare mai rapidă și mai eficientă decât procedurile judiciare. Această strategie vizează evitarea unui blocaj administrativ și menținerea serviciilor pentru cetățeni.

Mutarea ELCEN în subordinea Primăriei Capitalei ar presupune identificarea unei formule legale care să asigure atât respectarea legislației, cât și eficiența economică. Ciprian Ciucu a subliniat că obiectivul principal este stabilitatea furnizării agentului termic și reducerea costurilor pentru municipalitate.

Primarul a arătat că actuala definiție a obiectului de activitate al ELCEN nu reflectă realitatea operațională, întrucât compania produce energie electrică și doar secundar furnizează agent termic. În acest context, preluarea de către Primărie ar asigura continuitatea serviciilor și ar preveni riscul unui faliment.

De asemenea, Ciprian Ciucu a precizat că decizia nu este influențată de alte interese politice sau guvernamentale, ci se concentrează exclusiv pe protejarea intereselor bucureștenilor și pe eficientizarea serviciilor publice esențiale.