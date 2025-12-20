Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a subliniat că parcările ilegale și vehiculele parcate pe trotuarele din centrul orașului vor fi eliminate treptat, inclusiv autovehiculele aparținând unor instituții publice. Această măsură face parte din strategia sa de a transforma centrul Capitalei într-o zonă mai prietenoasă pentru pietoni și mai puțin aglomerată de trafic auto.

„Vom elibera trotuarele de maşini în centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari, ca să fie foarte, foarte clar. Sunt agenţii şi ministere ale statului care ocupă trotuare, nu o să găsească înţelegere, ca să fie foarte clar. Într-un oraş civilizat nu se parchează pe trotuar”, a afirmat Ciprian Ciucu într-o conferinţă de presă, sâmbătă după amiază.

Primarul Capitalei a explicat că măsura nu va fi aplicată simultan pe toate bulevardele, ci printr-un proces gradual. Aceasta permite adaptarea cetățenilor și instituțiilor la noile reguli și evită apariția unor blocaje în trafic sau a tensiunilor inutile.

Implementarea graduală va permite autorităților să monitorizeze rezultatele și să ajusteze planul în funcție de evoluția situației. Ciprian Ciucu a menționat că obiectivul este ca fiecare zonă să fie analizată și reorganizată pentru a încuraja transportul alternativ și pietonal.

Primarul a detaliat că abordarea sa va fi incrementală, ceea ce înseamnă că schimbările vor fi aplicate treptat, pe stradă cu stradă sau piațetă cu piațetă, evitând astfel haosul și nemulțumirile masive. Această strategie vizează creșterea eficienței transportului în comun și promovarea modurilor alternative de deplasare.

„Voi avea abordări incrementale. Ce înseamnă incremental? Nu radical, dacă vii dintr-o dată şi schimbi totul, iese haos. Stradă cu stradă, piaţetă cu piaţetă, zonă cu zonă, vom merge, ca idee pe mai multă pietonalizare, mai puţin transport cu auto individual, mai multe transport în comun, mai mult transport alternativ”, a explicat primarul nou ales.

Prin această strategie, administrația locală urmărește să reducă numărul de mașini parcate ilegal și să creeze un mediu urban mai sigur și mai accesibil pentru pietoni și bicicliști. Planul include și identificarea zonelor cu trafic intens și reorganizarea lor pentru a facilita circulația pietonală fără a afecta semnificativ traficul auto.

Autoritățile estimează că aceste măsuri vor contribui și la reducerea aglomerației în centrul orașului și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Prioritatea o reprezintă zonele centrale și arterele principale, unde prezența mașinilor pe trotuar afectează direct siguranța și confortul cetățenilor.

Ciprian Ciucu a mai precizat că intenționează să gestioneze primăria într-un mod diferit față de administrațiile anterioare. În discursul său, primarul subliniază că nu se va feri de decizii nepopulare, considerând că schimbările sunt necesare pentru progresul orașului.

El a afirmat că nu va trata mandatul ca pe unul obișnuit și că este pregătit să ia măsuri dure pentru a transforma Bucureștiul.