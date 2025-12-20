La prima sa conferință de presă în calitate de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu a declarat că îl apreciază pe Nicușor Dan pentru inițierea referendumului de anul trecut. Primarul a explicat că, prin acest demers, fostul edil a încercat să atragă atenția asupra unor probleme importante și că, deși și el își asumă o parte din responsabilitate pentru lipsa de reacție anterioară, rezultatul referendumului oferă acum posibilitatea ca proiectul să fie continuat.

Ciucu a subliniat că intenționează să ducă mai departe acest proiect, afirmând că referendumul trebuie să aibă loc.

„Vreau să-i mulţumesc domnului Nicuşor Dan că – acum mi-am dat seama mult mai bine după ce am venit la primărie şi am stat şi am studiat – ca a iniţiat referendumul de anul trecut. A fost modalitatea domniei sale prin care să atragă atenţia pentru că a încercat să se facă auzit şi nu a fost auzit. Pot să mi-asum şi eu o parte din vină aici, şi ca primar de sector, şi ca om care a participat la şedinţele coaliţiei în anul 2025 doar, dar faptul că domnul preşedinte s-a făcut auzit prin acest referendum faptul că bucureştenii l-au auzit, îmi oferă mie astăzi posibilitatea ca primar general să duc mai departe acest proiect în sensul că referendumul trebuie să se întâmple”, a afirmat Ciprian Ciucu sâmbătă, în prima sa conferinţă de presă susţinută ca primar general.

Ciprian Ciucu a anunțat că, în calitate de lider în Partidul Național Liberal și membru al coaliției de guvernare, va aduce în discuție la fiecare ședință problema referendumului votat de bucureșteni. Primarul a precizat că va propune soluții clare atât în fața Consiliului General, cât și în fața Guvernului, pentru ca proiectele aprobate prin referendum să fie implementate în timp, fără a afecta semnificativ marile investiții. Ciucu a subliniat că intenționează să colaboreze cu primarii de sector, evitând orice conflict.

„Dar mă gândesc că serviciul de termoficare, mă gândesc că serviciul transportului în comun sunt mai importante decât alte tipuri de proiecte şi nu o să detaliez în acest moment”, a adăugat edilul.

Conform referendumului local din 24 noiembrie 2024, peste 60% dintre bucureșteni au fost de acord ca repartizarea impozitelor pe venit și a taxelor locale între Primăria Capitalei și primăriile de sector să fie aprobată de Consiliul General, iar primarul general să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul orașului. De asemenea, peste 80% dintre respondenți s-au pronunțat în favoarea implementării unui program de prevenire a consumului de droguri în școli.

Fostul primar Nicușor Dan a subliniat, după alegerea lui Ciprian Ciucu, că noul edil are un mandat clar, dar că problemele Capitalei sunt structurale, deoarece, timp de 25 de ani, Primăria nu a avut o finanțare adecvată și nu a putut investi în mari proiecte de infrastructură, fondurile fiind direcționate către diverse cheltuieli minore la nivelul sectoarelor.