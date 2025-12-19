Bolojan a adăugat că există o masă critică în coaliție necesară pentru adoptarea acestei măsuri și că va depune toate eforturile pentru ca reducerea numărului de parlamentari să fie realizată.

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu pentru Cotidianul că, deşi iniţial susţinea reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, discuţiile din coaliţie au arătat că nu exista un consens asupra acestui obiectiv. Unele părţi sprijineau 300 de parlamentari cu un sistem de vot majoritar, însă nu era asigurată o masă critică.

Bolojan a precizat că, în prezent, coaliţia dispune de această masă critică și că PNL a primit mandat pentru calcularea numărului de parlamentari în baza datelor recensământului, având în vedere că actualul Parlament are cu 13% mai mulți membri decât populaţia recensată. El a subliniat că există o şansă mare ca această modificare, susţinută de toate partidele, să fie aplicată din 2028 și că nu este vorba de un merit al unui singur partid.

”Noi am susţinut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliţie, am constatat că nu există o înţelegere pe tema asta. Unii susţineau un sistem de 300, dar de a vota majoritar şi aşa mai departe. Dar nu exista o masă critică. Am constatat că avem o masă critică, şi am dat şi azi mandat PNL pentru treaba asta, pentru calcularea numărului de parlamentari după datele de la recensământ. Pentru că noi, astăzi, avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ. Şi în felul acesta, există o masă critică în coaliţie. Deci este o şansă foarte mare, pe care toate partidele o susţin. Nu e un merit al unui partid că susţine asta, pentru a face această modificare care se va aplica din 2028”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu la Cotidianul.

Premierul spune că ”dacă ar fi în jur de 300 de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic rău”.

”Cred că ar funcţiona, poate s-ar elibera nişte spaţii prin Palatul Parlamentului. Asta cu siguranţă se va întâmpla. Dar acest sistem n-ar rezolva problemele României. Poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, din nou, calitatea parlamentarilor este foarte importantă”, a explicat el.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că se estimează o scădere a numărului de parlamentari cu circa 50. El a subliniat că măsura nu este doar o declarație simbolică, ci o acțiune responsabilă, menită să consolideze încrederea cetățenilor în politicieni. Bolojan a explicat că respectul și autoritatea în politică se câștigă greu și că va face tot posibilul pentru ca această reducere să devină realitate.