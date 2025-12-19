Impozitul pe locuință va înregistra majorări considerabile în anumite cazuri, potrivit estimărilor autorităților locale. Doru Dăncuş a explicat că toate celelalte taxe locale rămân neschimbate, iar creșterea este impusă de lege.

„Astfel, cresc doar taxele pe case şi apartamente prevăzute în legea anunţată de Guvernul României, celelalte taxe locale rămân neschimbate. Da, creşterea impozitului pe locuinţă e mare, însă nu putem face altceva decât să aplicăm legea (…) Nu este o situaţie plăcută. Nu sunt de acord cu această majorare, dar sunt obligat de lege să o fac. Am fost nevoiţi să modificăm şi noi proiectul de hotărâre iniţiat şi să-l adaptăm la noul context legislativ. Am făcut câteva scenarii pentru a vedea unde anume se majorează taxele. Dar sunt situaţii în care impozitele chiar scad. Un exemplu e taxa pe mijloacele de transport (…) Toate celelalte taxe şi impozite locale, taxele speciale pe care municipiul Baia Mare le prevede pentru populaţie nu se majorează. Taxele speciale pe care Serviciul Public Ambient Urban şi celelalte taxe pe care noi le avem în momentul de faţă rămân la fel (…) Se majorează doar ce a fost obligatoriu prin Codul Fiscal şi am indexat cu indicele inflaţiei, 5,6%. În rest nicio taxă nu se majorează”, a spus Doru Dăncuş.

Edilul a precizat că impozitul pe locuință va înregistra cea mai mare creștere, depășind în unele cazuri 90%. Exemplele concrete arată impactul semnificativ asupra contribuabililor.

„Ca să completăm un pic scenariile pe care noi vi le-am propus am să vă dau câteva exemple, calcule reale făcute de către colegii noştri de la Serviciul Constatare. De exemplu, calcul pe impozit clădiri – la clădiri din beton armat cu pereţi exteriori din cărămidă dacă în anul 2025 s-a plătit 1.358 de lei, astăzi se plăteşte peste 2.000 de lei (…) şi dacă ne întoarcem la un apartament cu o suprafaţa utilă de peste 50 de mp, impozitul pe anul 2026 ar trebui să fie 540 de lei, în condiţiile în care în 2025 l-am avut la 259 de lei. Tot aşa, comparativ 2025 cu 2026, dacă un apartament în suprafaţă utilă de 63 mp – 88 mp, suprafaţă desfăşurată, în 2025 s-a plătit 357 de lei, iar în 2026 ar trebui să se plătească 685 de lei. Eu cred că e o creştere cu 91%. Este o creştere mare! Dar, repet, această creştere nu am impus-o noi, nu am propus-o noi, a venit ca urmare a modificării legislaţiei şi a asumării Guvernului pe tot ce înseamnă taxe şi impozite. Un alt exemplu; un apartament în suprafaţă de 78,10 metri pătraţi, impozitul în 2025 a fost 439 de lei, în 2026 trebuie să fie 843 de lei. O creștere de circa 90%, este mult”, a mai spus Doru Dăncuş.

Primarul a adăugat că aplicarea acestor taxe este obligatorie pentru a nu compromite alocările de la bugetul central.

Ordonanța de urgență nr. 78/2025, publicată în Monitorul Oficial pe 17 decembrie, reglementează modul în care primăriile trebuie să ajusteze impozitele și taxele locale începând cu anul 2026. Conform actului normativ, autoritățile locale au termen până la 31 decembrie 2025 pentru adoptarea noilor niveluri de taxe.

Premierul Ilie Bolojan a convocat miercuri o ședință extraordinară de Guvern pentru a adopta OUG, care prevede creșteri de până la 80% la impozitele pe locuințe, terenuri și mașini. După adoptare, primăriile trebuie să comunice organelor fiscale competente valorile exacte ale noilor impozite.

Conform noilor reguli, impozitele pe locuințe și terenuri pentru anul 2026 nu pot fi mai mici decât cele din 2025. În plus, primăriile pot aplica nivelurile maxime prevăzute de Codul Fiscal, indexate cu rata inflației, acolo unde taxele nu au fost actualizate în ultimii ani.

Practic, acest lucru poate duce la creșteri semnificative, de până la 70–80%, în funcție de deciziile consiliilor locale și istoricul ajustărilor anterioare.

Ordonanța modifică și modul de calcul al impozitului auto. Taxa se va calcula în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, cu valori diferențiate pentru motoarele non-euro, Euro 4, Euro 5 și Euro 6.

Cele mai mari creșteri vizează vehiculele vechi sau cu motoare mari, unde impozitul anual poate ajunge la câteva mii de lei. Pentru familii, aceasta va fi o cheltuială suplimentară, pe lângă costurile deja ridicate cu combustibilul și întreținerea.

Vehiculele hibride cu emisii de CO₂ de cel mult 50 g/km pot beneficia de o reducere de maximum 30% a impozitului, dar doar dacă primăria decide aplicarea acesteia. Aceasta înseamnă că tratamentele fiscale pot fi diferite de la o localitate la alta.

OUG limitează posibilitatea primăriilor de a acorda scutiri sau reduceri de taxe. Facilitățile pot fi oferite pentru maximum doi ani și doar după analize cost–beneficiu. De asemenea, valoarea totală a scutirilor nu poate depăși 5% din veniturile din taxe locale obținute anul precedent, restricționând astfel accesul anumitor categorii de contribuabili la facilități fiscale.