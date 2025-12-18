Închirierea unei locuințe presupune mai mult decât simpla transmitere a cheilor și primirea unei sume lunare. Există reguli clare stabilite de lege care definesc responsabilitățile fiecărei părți, iar în plan fiscal, acestea sunt esențiale pentru evitarea problemelor cu autoritățile.

Când un proprietar închiriază o locuință, acordul dintre părți este reglementat de Codul civil. Contractul, de preferat în formă scrisă, stabilește termenii folosirii locuinței și asigură protecția legală pentru ambele părți. Forma scrisă nu este doar o formalitate: ea permite dovedirea existenței relației contractuale și clarifică obligațiile fiscale.

Veniturile obținute din închiriere se consideră „venituri din cedarea folosinței bunurilor” și trebuie declarate la ANAF. Nedeclararea contractului sau a veniturilor poate atrage sancțiuni, recalcularea impozitelor și penalități pentru proprietar.

Plata impozitului revine proprietarului, nu chiriașului. Motivul este simplu – proprietarul încasează venitul, iar impozitul se aplică celui care obține efectiv suma respectivă. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe chirii se calculează conform prevederilor Codului fiscal, iar, dacă se depășesc anumite plafoane, pot interveni și obligații legate de contribuțiile sociale.

Chiriașul achită chiria direct proprietarului și nu are obligații fiscale față de ANAF în relația cu suma plătită. Singurele excepții apar în situații speciale, de exemplu închirierea către o persoană juridică, unde pot exista alte reguli, dar acestea nu afectează relația obișnuită între două persoane fizice.

Chiriașul trebuie să respecte contractul și legea. Principalele obligații sunt:

Plata chiriei la termenul stabilit. Întârzierea poate duce la rezilierea contractului și, în cazuri extreme, la evacuare.

Folosirea locuinței conform destinației – de exemplu, o locuință rezidențială nu poate fi transformată într-un spațiu comercial fără acordul proprietarului.

Menținerea locuinței în stare bună, reparațiile minore fiind responsabilitatea chiriașului, în timp ce uzura normală nu poate fi imputată.

Respectarea regulilor de conviețuire, a regulamentului asociației de proprietari și a legii.

Proprietarul trebuie să asigure locuința într-o stare corespunzătoare pentru locuire, cu toate instalațiile funcționale. De asemenea: