Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a atras atenția joi asupra consecințelor negative ale deciziilor economice recent anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. În opinia sa, măsurile adoptate, precum creșterea salariului minim sau modificarea impozitului pe cifra de afaceri, nu urmăresc coerența strategică, ci doar compromisuri politice între partidele de la guvernare.

Peiu susține că actuala guvernare acționează sub semnul improvizației:

”Tot ceea ce face actuala coaliţie de guvernare este sub semnul improvizaţiei. Nimic gândit, nimic făcut ca la carte, adică plecând de la o funcţionalitate raţională, logică, ci totul este ca să împace pur şi simplu cinci tabere diferite. Numai de vreme decât ieri, coaliţia a anunţat un soi de compromis. Pe de-o parte, pentru a mulţumi PNL şi USR se reducere impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%, iar pe de altă parte creşte salariul minim de la 4.050 lei la 4.350 lei”, spune Petrişor Peiu într-un comunicat.

Liderul AUR explică că reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri se aplică în special companiilor mari, majoritatea fiind multinaționale. În schimb, IMM-urile, care reprezintă peste 97% din firmele din România și au cifre de afaceri sub 50 de milioane de euro, vor resimți presiunea majorării salariului minim, ceea ce ar putea reduce competitivitatea acestora.

”Impozitul minim pe cifra de afaceri se aplică doar firmelor care au peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Or, aceste firme sunt în proporţie de 80% firme străine. Iar firmele româneşti care au această cifră de afaceri, sunt toate din zona comerţului, cele care, evident, sunt nemulţumite de acest impozit. Şi atunci, firmelor străine cu cifră de afaceri mare li se reduce impozitul pe care îl au de plătit, creşte salariul minim, dar aceste firme nu prea au angajaţi cu salariul minim. În schimb, toate firmele româneşti, toate IMM-urile, care au sub 50 de milioane cifră de afaceri, 97% din firmele din România, vor avea o creştere a cheltuielilor cu salariile. O pierdere de competitivitate, desigur”, arată acesta.

Senatorul mai critică optimismul Guvernului privind impactul pozitiv asupra bugetului: creșterea salariului minim ar putea stimula temporar încasările fiscale, dar efectele pe termen mediu vor fi inverse, cu reducerea activității economice și creșterea riscului de recesiune.

”Toată această creştere a cheltuielilor cu salariile se va duce în preţuri şi va creşte şi inflaţia. Asta se va întâmpla însă pentru o lună-două, după care vor începe şi ei să plătească pe bunuri şi servicii preţuri mai mari. Mai mult, activitatea economică se va diminua şi mai mult, riscul de recesiune va creşte şi mai mult şi încasările la buget pe ansamblu vor scădea după primele două-trei luni. Iată cum astfel de măsuri negândite, care sunt menite doar să aducă compromisul între cele câteva partide de la guvernare, pot să compromită ideea unei redresări reale, logice, funcţionale a economiei româneşti. O coaliţie care nu ştie decât să improvizeze, nu are niciun plan, nicio strategie, niciun plan, nicio strategie, o ţară condamnată la stagnare, la inflaţie mare de către o coaliţie incompetentă”

Printre deciziile adoptate de coaliție se numără reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală, păstrând salariile de bază, creșterea salariului minim la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% în 2026 și eliminarea acestuia în 2027, precum și diminuarea subvențiilor politice și a sumelor forfetare încasate de parlamentari.

Peiu concluzionează că aceste măsuri, menite mai mult să satisfacă compromisuri politice decât să sprijine economia românească, riscă să blocheze o redresare reală și sustenabilă a țării.