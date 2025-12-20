Primarul Ciprian Ciucu subliniază necesitatea unei intervenții coerente asupra aparatului administrativ al Capitalei. El precizează că va veni cu propuneri concrete de eficientizare și reorganizare, menționând fără ezitare termenul de „insolvență”, dacă situația financiară o va impune.

„În luna februarie, poate cel târziu martie, o să vin cu nişte propuneri clare de eficientizare şi de restructurare. Şi vreau ca să le atrag atenţia tuturor conducătorilor din companii, vreau să atrag atenţia tuturor membrilor consiliului general: nu îmi este frică de cuvântul insolvenţă. Unora ar trebui să le fie. Dar mie nu îmi va fi frică. Dacă insolvenţa salvează bugetul şi dacă insolvenţa salvează o companie, pentru că noi trebuie să asigurăm continuitatea serviciilor publice pentru bucureşteni, vom ajunge şi acolo. Vreau să nu fie cazul”, a afirmat Ciprian Ciucu sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Edilul a adăugat că în 2026 va propune Consiliului General o serie de reforme structurale menite să elimine suprapunerile dintre diversele structuri municipale și să asigure utilizarea eficientă a resurselor publice.

„E nevoie de coerenţă, pentru că există în continuare dublaje, dublări între ceea ce fac administraţiile acestei primării, ceea ce fac companiile municipale şi anumite ADI-uri. Şi din trei o să rămână una, pentru că nu avem cum altfel. Nu ştiu foarte sigur cum voi face acest lucru, probabil voi lucra foarte mult cu funcţionarii din primărie. Am această experienţă nu doar ca primar, dar şi înainte de viaţa mea publică am fost consultant. Deci o să fiu foarte implicat în aceste procese. Dacă o să fie nevoie, deja am menţionat Banca Mondială care are o divizie foarte bună pentru reforma administraţiei publice dar sunt şi companii pe piaţa românească cu foarte bună experienţă în management pentru că trebuie să calculăm cât ne costă fiecare serviciu public, necesarul de investiţie al fiecărui serviciu public, iar banii, încă o dată, trebuie să urmeze competenţele şi responsabilităţile legale. În paralel, evident, voi încerca şi voi încerca, cu siguranţă vom reuşi să nu ne ocupăm doar de reforma primăriei în 2026 şi aparatului din aparatelor din subordinea Consiliului General, ci şi de a iniţia proiectele pe care le-am propus în campania electorală”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Întrebat despre posibile concedieri în urma reformelor, primarul a subliniat că acestea ar putea presupune desființarea unor instituții și companii municipale.

„Presupune inclusiv desfiinţarea de instituţii şi de companii municipale. Nu avem cum! Poate să fie aici Dumnezeul managementului, dacă nu se iau nişte decizi care să se eficientizeze costuri nu se va întâmpla nimic, mai mult, nu că se va menţine datoria, va creşte, pierderile sunt uriaşe şi de aceea am zis că nu îmi este friz de cuvântul insolvenţă”, a adăugat Ciucu.

Edilul a precizat că este prematur să ofere cifre exacte privind numărul de concedieri, dar a reiterat că reducerea costurilor și reorganizarea instituțiilor este o necesitate pentru asigurarea continuității serviciilor publice. În plus, Ciucu a menționat că la finalul acestui an Primăria mai are în buget doar două milioane de lei, o sumă insuficientă pentru cheltuielile unei administrații de miliarde.

Ciprian Ciucu a prezentat public situația financiară a Primăriei Municipiului București, subliniind că problemele structurale legate de finanțare sunt vechi și complexe. Potrivit declarațiilor sale, datoriile actuale ale primăriei depășesc 2,1 miliarde de lei, iar pentru anul 2026 este necesară o sumă de aproximativ 8,5 miliarde de lei pentru funcționarea instituțiilor și achitarea datoriilor scadente.

„O spun din capul locului: domnul Președinte (pe atunci Primar General) Nicușor Dan a avut și are dreptate! Bucureștiul are o gravă problemă stucturală de finanțare. În acest moment, datoriile (și nu am luat în calcul luna decembrie a anului 2025) sunt de peste 2,1 MILIARDE de Lei! Necesarul de finanțare calculat pentru 2026, pentru a plăti datoriile scadente și pentru funcționarea PMB și a instituțiilor subordonate, este de cca. 8,5 miliarde de lei. Dacă vom primi ca până acum, raportat la bugetul anului curent, doar 50% din cotele guvernamentale, vom avea un buget de cca. 5,1 miliarde de lei. Pe scurt, în anul 2026, dacă nu facem ceva rapid (schimbări în legea bugetului), ne vor lipsi cca. 3,5 miliarde de lei. Suma este fa-bu-loa-să! Nu vreau să închid primăria la jumătatea anului!”, a transmis primarul.

Pe termen scurt, Ciucu intenționează să se întâlnească cu premierul și cu ministrul de Finanțe pentru a asigura plata salariilor și subvențiilor, iar pe termen mediu va demara procesul de eficientizare și restructurare a aparatului primăriei și a instituțiilor subordonate.