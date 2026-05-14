De la ora 11, protestatarii s-au adunat în fața sediului central al Administrației Naționale „Apele Române”, unde au manifestat până la ora 12:30. Acțiunea a continuat apoi, pe jos, către Ministerul Mediului, până la ora 16:00.

Organizatorii au anunțat o participare estimată la aproximativ 500 de persoane, iar la începutul protestului erau prezente în jur de 200.

Oamenii au venit cu vuvuzele și pancarte pe care se puteau citi mesaje precum „Tăiați bani de la partide, nu de la cei care muncesc”, „Taxați corupția, nu munca” și „Nu putem apăra digurile muncind pe salariul minim pe economie”.

Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR) susține că angajații sunt afectați de tăieri salariale constante, de suspendarea promovărilor și de lipsa personalului din teren.

Liderul sindical Cornel Gheorghiță Brișcaru a declarat că oamenii au ajuns la limită și că s-au săturat să fie mințiți și tratați cu dispreț.

Acesta a explicat că în fiecare lună se reduc drepturi salariale, iar numărul de angajați scade constant. Potrivit lui, pentru întreg perimetrul național ar fi nevoie de minimum 12.000 de angajați, însă în prezent instituția are doar aproximativ 7.000.

„Colegii mei au ieșit astăzi în stradă ca partea unui protest mai lung, pentru că s-au săturat să fie mințiți. (…) S-au săturat ca oamenii aceștia din Administrația Națională Apele Române, cei din Ministerul Mediului să-i trateze cu dispreț. În fiecare lună, din Apele Române se taie drepturi salariale, se reduc numărul de angajați. Astăzi, în România, ar trebui să fie pentru tot perimetrul național minimum 12.000 de oameni. Suntem 7.000 în Apele Române”, a declarat Brișcaru.

Printre principalele revendicări se află acordarea legală a sporului pentru consemn la domiciliu, deblocarea angajărilor în structurile operative și protejarea veniturilor personalului care intervine la inundații, poluări și alte situații de urgență.

Sindicaliștii mai cer transparență totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 2026–2028 și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al ANAR.

SMAR acuză conducerea instituției și Ministerul Mediului că refuză un dialog real cu reprezentanții salariaților și susține că negocierile pentru noul contract colectiv au fost compromise din cauza lipsei de informații și a tratamentului preferențial acordat altor organizații sindicale.

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a reacționat joi și a declarat că o parte dintre angajații prezenți la protest au fost manipulați de liderii sindicali.

Aceasta a spus că sindicatul care protestează este chiar cel care a blocat la Ministerul Muncii înregistrarea contractului colectiv de muncă și consideră contradictoriu faptul că aceiași oameni ies acum în stradă spunând că nu există acest contract.

Diana Buzoianu a afirmat că ANAR a avut ani la rând un contract colectiv de muncă bun și că instituția se află deja la a doua încercare de înregistrare a unui nou contract.

Ministra a spus că nivelul de manipulare este ridicat și a susținut că acest sindicat a fost de-a lungul timpului influențat de grupuri de interese.

„Din păcate, o parte dintre oamenii care sunt astăzi la protest au fost manipulaţi, au primit informaţii şi ştim ce informaţii au primit, pentru că avem şi noi acces la toate discursurile aberante care li se vând în fiecare zi. Au fost manipulaţi de către şefii de sindicat, în cazul de faţă un şef de sindicat care şi-a luat pe persoana fizică să blocheze contractul colectiv de muncă. Apele Române au avut an de zile un contract colectiv de muncă destul de bun. S-a început renegocierea. ANAR este deja la a doua încercare de a înregistra contractul colectiv de muncă. Vă daţi seama unde a ajuns nivelul de manipulare? Una dintre cerinţele principale ale protestatarilor este că nu există contractul colectiv de muncă. Vă daţi seama nivelul de manipulare, că fix sindicatul care a blocat atacând la Ministerul Muncii înregistrarea contractului colectiv de muncă este cel care scoate oamenii în stradă să zică că nu există contract colectiv de muncă”, a spus Buzoianu, la Digi 24.

Șefa de la Mediu a mai declarat că protestul apare exact într-un moment în care se discută despre criterii de performanță și despre o reorganizare reală a instituției.

Ea a susținut că în trecut, atunci când au fost create funcții de conducere sau când au fost afectate formațiile de lucru din teren, acest sindicat nu a organizat proteste.

Potrivit ministrului, reorganizarea trebuie să elimine influențele politice și funcțiile create pe criterii netransparente.

„Eu sunt ferm convinsă că acest sindicat a fost de-a lungul timpului în buzunarul unor grupuri de interese. Mai mult decât atât, vă pot spune foarte clar: se vede anul trecut când a fost reorganizarea făcută şi au fost distruse formaţiile de lucru, adică structura cea mai de bază şi importantă pentru lucrările din teren, atunci acest sindicat n-a ieşit să facă proteste. Când toate funcţiile au fost crescute şi s-au mutat şoferi pe organigrame la centru ca să se creeze funcţii de conducere – şefi serviciu, directori – atunci nu s-a protestat cu acest sindicat. Se protestează astăzi când se vorbeşte despre criterii de performanţă şi o reorganizare cu sens în care să nu mai rămână pilele în această instituţie”, a afirmat şefa de la Mediu.

Diana Buzoianu a explicat că ministerul pregătește și măsuri prin care o parte din sumele obținute din amenzi să poată fi folosite pentru investiții sau pentru premierea angajaților care obțin rezultate reale în activitate.

Ea a subliniat că discuțiile despre sporuri și beneficii trebuie să meargă împreună cu curățarea instituției și cu o reformă administrativă serioasă.