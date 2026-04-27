Marius Budăi a afirmat la Realitatea Plus că nu mai este surprins de deciziile premierului Ilie Bolojan, amintind că, în trecut, a făcut demersuri insistente pentru sprijinirea veteranilor, care erau peste 400 inițial, dar al căror număr a scăzut între timp la aproximativ 300, în contextul unor contribuții lunare de circa 2.000 de euro.

Fostul ministru a criticat abordarea guvernamentală pe care o consideră „fără excepții”, subliniind că societatea nu este uniformă și că există diferențe majore între cetățeni, inclusiv în funcție de situația materială sau de starea de sănătate. În acest sens, a dat exemplul persoanelor cu dizabilități, despre care spune că au pierdut facilități fiscale, precum scutirea de impozit pentru autoturismele utilizate în scop personal.

Totodată, Budăi a susținut că a contestat încă de la început intenția de a introduce contribuția de asigurări de sănătate inclusiv pentru pensia minimă, menționând că s-a opus acestei măsuri cu sprijinul PSD. În opinia sa, este necesară o schimbare de abordare, cu mai multă flexibilitate în politicile publice și renunțarea la logica potrivit căreia nu există resurse sau soluții.

„Pe mine nu mă mai miră nimic de mult tare la domnul Bolojan. Aduceți-vă aminte că l-am rugat cu cerul și pământul pentru 400 de veterani, 418 erau la început, din păcate mai sunt 300 acum, și strângea 2.000 de euro pe lună din aceste contribuții. Este guvernarea fără excepții pe care am criticat-o tot timpul, pentru că noi nu suntem cu toții la fel. Am tot spus că doar pe timpul lui Ceaușescu ni se spunea că suntem cu toții la fel, dar unii ne naștem în familii mai înstărite, alții nu, alții ne naștem sănătoși, alții, din păcate, se nasc cu dizabilități. Ați văzut și la dizabilități, li s-a luat scutirea de plata impozitului pe mașina pe care o utilizează în scop personal. Multe lucruri s-au făcut „fără excepții", ca să spunem așa, și nu mă miră faptul… Aduceți-vă aminte că am fost cel care, susținut de PSD, m-am opus ca domnul Bolojan să introducă contribuția de asigurări de sănătate inclusiv de la pensia minimă, dacă vă aduceți aminte primele discuții de început, când se dorea introducerea contribuției de asigurări de sănătate inclusiv de la pensia minimă. Trebuie discutat și trebuie să ieșim în primul și în primul rând din logica guvernărilor fără excepții și, mai ales, din logica tot timpul a lui „nu am și nu pot", a declarat Marius Budăi.

În paralel, premierul Ilie Bolojan încearcă să mențină funcționarea administrației, după demisiile miniștrilor PSD.

Șeful Executivului a convocat discuții cu noii miniștri interimari și cu foștii titulari, pentru a stabili prioritățile din domenii-cheie precum Sănătate, Justiție, Muncă, Agricultură și Transporturi.

Obiectivul este evitarea blocajelor instituționale, în condițiile în care mai multe proiecte au rămas în faze critice și nu mai pot fi amânate.

Una dintre cele mai urgente priorități este Legea salarizării unitare, care trebuie finalizată până în luna iunie.

Documentul prevede o nouă grilă pentru angajații din sectorul public și reducerea sporurilor, fiind esențial pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În lipsa adoptării la timp, România riscă să piardă sute de milioane de euro din fondurile europene.

Miniștrii PSD au demisionat joi și nu au mai participat la ședința de Guvern. Decizia a fost luată în cadrul Biroului Permanent Național al partidului.

Din Cabinetul condus de Ilie Bolojan au plecat mai mulți membri ai Executivului, inclusiv vicepremierul Marian Neacșu și miniștri din domenii-cheie.

Pentru funcțiile rămase vacante au fost desemnați interimari, printre care:

Dragoș Pîslaru – Muncă

Cseke Attila – Sănătate

Tanczos Barna – Agricultură

Cătălin Predoiu – Justiție

Radu Miruță – Transporturi

Pe parcursul zilei de luni, foștii miniștri PSD își prezintă bilanțurile de activitate, în cadrul unor conferințe programate la sediile ministerelor și ale partidului.

Printre acestea:

bilanțul ministrului Agriculturii, Florin Barbu

prezentarea ministrului Muncii, Florin Manole

bilanțul ministrului Justiției, Radu Marinescu

raportul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban

prezentarea ministrului Energiei, Bogdan Ivan

Declarațiile lui Marius Budăi vin într-un moment de instabilitate politică majoră, în care Guvernul încearcă să gestioneze atât presiunile sociale, cât și obligațiile asumate la nivel european.

În paralel, adoptarea unor reforme esențiale și menținerea funcționării administrației devin priorități critice pentru evitarea unui blocaj cu efecte economice.