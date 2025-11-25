Am discutat cu Albert Soare, fondator Kilowat, despre rolul bateriilor de stocare moderne, inclusiv a tehnologiilor solid-state, și despre modul în care acestea influențează eficiența sistemelor fotovoltaice, autonomia și siguranța energetică pe timp de iarnă. De asemenea, am discutat despre problemele rețelei electrice din România-infrastructura veche, limitările de transport și distribuție, și impactul creșterii producției de energie verde asupra stabilității și flexibilității sistemului.

Fondatorul Kilowat ne-a prezentat mai multe soluții necesare pentru modernizarea rețelei și ne-a explicat cum digitalizarea și sistemele inteligente pot transforma infrastructura și cum românii pot profita de aceste evoluții pentru a câștiga control, predictibilitate și independență energetică.

Albert Soare, fondator Kilowat: Viitorul energiei nu înseamnă doar panouri, ci și stocare inteligentă. Românii au înțeles că independența energetică nu se rezumă la a produce energie, ci la a putea folosi energia proprie oricând ai nevoie de ea.

Bateriile de stocare a energiei oferă independență energetică, siguranță pe timp de iarnă și control asupra consumului pentru că libertatea nu vine doar din producție, ci și din capacitatea de a stoca energia atunci când ai nevoie de ea.

Vedem un trend foarte pronunțat: tot mai mulți români vor să fie mai puțin dependenți de rețea, de creșterile de preț la energie și de factori pe care nu îi pot controla. Pentru aceștia, noul val de baterii solid-state reprezintă o opțiune reală, durabilă și sigură, mai ales în condițiile climatice din România.

Spre deosebire de bateriile clasice Li-ion, bateriile solid-state tolerează mult mai bine temperaturile scăzute, se încarcă mai stabil, nu pierd capacitate semnificativ pe timp de iarnă și au o rezistență internă mai mică la frig. Acest lucru înseamnă autonomie mai mare, eficiență mai bună și un risc redus de deteriorare, inclusiv eliminarea pericolului formării dendritelor – fenomen frecvent în bateriile convenționale la temperaturi joase.

Mai mult, atunci când sunt instalate corect în spații protejate – precum garaj, cameră tehnică sau container termoizolat – sistemul funcționează optim, fără fluctuații majore și cu o durată de viață extinsă.

Concret, pe timp de iarnă, o baterie solid-state își păstrează mult mai bine randamentul și autonomia, oferindu-ți siguranță, predictibilitate și control.

Albert Soare, fondator Kilowat: Rețeaua electrică din România are limite clare: infrastructură veche, stații de transformare depășite moral, linii de 20 kV și 110 kV suprasolicitate și protecții învechite, mai ales în zone precum Dobrogea și Banat.

Avantajul pentru români este că, înțelegând aceste limite, pot lua decizii mai inteligente pentru propriile locuințe: instalarea de panouri cu baterii, sisteme hibride și soluții de stocare îi protejează de fluctuații, întreruperi și restricții de injecție.

Tocmai pentru că rețeaua este încărcată, românii care investesc acum în independență energetică au cel mai mare beneficiu: siguranță, stabilitate și control asupra propriei energii.

Albert Soare, fondator Kilowat: Modernizarea rețelei din România merge într-o singură direcție: o infrastructură inteligentă, flexibilă și capabilă să gestioneze energia verde produsă de români. Soluțiile propuse includ baterii mari la nivel de rețea, digitalizare masivă cu contoare smart, protecții automate, transformatoare moderne cu reglaj fin și reconductorizarea liniilor de 110 kV și 20 kV.

Pe termen mediu, românii vor avea avantajul unei rețele mai stabile, care acceptă mai bine energia produsă acasă și permite integrarea în agregare (VPP), adică posibilitatea de a fi plătiți pentru flexibilitatea și stocarea pe care o oferă.

Cu cât modernizarea avansează, cu atât românii care își instalează panouri și baterii acum vor beneficia mai repede de o rețea sigură, inteligentă și orientată către autoconsum și independență energetică.

Albert Soare, fondator Kilowat: Creșterea accelerată a energiei verzi pune presiune pe rețeaua de transport și distribuție, deoarece mii de instalații injectează simultan, generând supratensiuni, congestii locale și fluxuri bidirecționale, pentru care rețeaua veche nu a fost proiectată. Aceste variații mari trebuie gestionate în timp real pentru a menține tensiunea, frecvența și continuitatea alimentării.

Pentru români, însă, această situație aduce și un avantaj: cu cât producția verde crește, cu atât este mai mare nevoia de soluții moderne de stocare, echilibrare și digitalizare, ceea ce accelerează investițiile în rețea.

Pe măsură ce rețeaua se modernizează, românii care instalează panouri și baterii acum vor avea acces mai rapid la o infrastructură mai stabilă, mai sigură și optimizată pentru prosumatori.

Albert Soare, fondator Kilowat: Dacă România nu își modernizează rețeaua electrică, apar riscuri majore: limitarea accesului prosumatorilor, pierderi mari de energie pe linii și stații, pene locale, echipamente suprasolicitate și chiar situații în care energia produsă nu poate fi injectată, ducând la reducerea forțată a producției (curtailment). În plus, racordările ar deveni lente, iar proiectele noi — greu de implementat.

Pentru români, acest scenariu înseamnă costuri mai mari, mai puțină stabilitate și acces limitat la beneficiile energiei verzi. Tocmai de aceea, modernizarea rețelei este și în avantajul consumatorilor: o infrastructură nouă înseamnă mai puține întreruperi, mai puține pierderi și mai multă energie disponibilă pentru cei care produc acasă.

Cu cât modernizarea este întârziată, cu atât românii pierd din avantajele prosumatoriatului; cu cât este accelerată, cu atât câștigă mai mult în independență și siguranță energetică.

Pe termen lung, acest scenariu ar putea bloca investițiile private, ar afecta competitivitatea industrială și ar compromite obiectivele naționale de tranziție energetică și decarbonizare.

Albert Soare, fondator Kilowat: „Pasul următor” în tranziția energetică înseamnă transformarea rețelei actuale într-o rețea inteligentă, capabilă să gestioneze în timp real consumul, producția din centrale fotovoltaice și energia stocată în baterii. O astfel de rețea poate valorifica mult mai bine energia produsă de românii care au panouri sau sisteme de stocare, reducând pierderile și menținând stabilitatea chiar și în zonele unde sunt mii de prosumatori.

Pentru a ajunge în acest punct, România trebuie să depășească obstacole importante: infrastructura veche, lipsa unei piețe reale de flexibilitate, investițiile insuficiente, birocrația de autorizare și absența agregatorilor care să conecteze centralele fotovoltaice și bateriile într-un ecosistem unitar.

Avantajul pentru români este major: o rețea inteligentă înseamnă mai puține întreruperi, tensiune stabilă, racordări mai rapide și posibilitatea de a injecta energie fără limitări. Mai mult, românii care își montează baterii pot fi plătiți pentru flexibilitatea oferită rețelei, devenind parte activă din noul model energetic.

Cu cât rețeaua devine mai inteligentă, cu atât românii câștigă mai mult control, siguranță, independență și valoare din propriile centrale fotovoltaice și din energia stocată acasă.