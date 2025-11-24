România se află în fruntea clasamentului european al scumpirilor la electricitate și are cel mai ridicat preț al energiei raportat la puterea de cumpărare, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-un comunicat transmis luni.

Potrivit acestuia, „preţul energiei electrice este un indicator esenţial al sănătăţii economice şi al viitorului durabil al unei ţări. El influenţează direct costurile de producţie, nivelul de trai al populaţiei, competitivitatea industriei, dar şi atractivitatea investiţională. România a avut o creştere semnificativă a preţului energiei electrice fapt ce determină inflaţie, scăderea puterii de cumpărare, relocarea industriilor şi accentuarea vulnerabilităţilor sociale”, explică șeful AEI.

Analiza realizată de AEI arată că, în luna iulie 2025, țara noastră a ajuns pe locul 1 în UE la prețul energiei electrice pentru gospodării atunci când se raportează la puterea de cumpărare. În plus, România a înregistrat cea mai abruptă majorare a prețului de la o lună la alta (iunie–iulie 2025), o creștere dublă față de următoarea țară din clasament. În valori absolute, fără ajustarea la puterea de cumpărare, România se situează pe poziția a zecea în Europa.

Chiar dacă România dispune de resurse energetice proprii – gaze naturale, hidroenergie, plus un mix ce include nuclear și regenerabile – nivelul veniturilor rămâne redus comparativ cu costul final al energiei.

„România are un preţ de patru ori mai mare decât cel mai mic preţ al energiei electrice raportat la puterea de cumpărare care se găseşte în Ungaria”, punctează Dumitru Chisăliță.

Președintele AEI enumeră mai multe cauze:

Influența pieței europene – România este conectată la piața comună, unde cotațiile pot crește în funcție de ofertă și evoluția combustibililor fosili.

Taxe și tarife foarte ridicate – transportul și distribuția ajung să reprezinte circa jumătate din factura finală, un procent considerabil comparativ cu alte state din UE.

Infrastructură învechită – lipsa investițiilor, pierderile mari din rețele și cheltuielile de mentenanță se reflectă în prețul plătit de consumatori.

Volatilitate și speculații – liberalizarea pieței în absența unor mecanisme ferme de protecție și sancționare a abaterilor a permis fluctuații mari de preț.

Costurile tranziției energetice – trecerea la energie verde implică investiții masive în surse regenerabile, stocare și rețele moderne, costuri recuperate treptat din tarife.

Riscuri majore pentru economie și populație

Dacă prețurile nu vor scădea, România riscă să piardă competitivitate economică, avertizează expertul.

Conform lui Chisăliță, costurile ridicate se propagă în industrie, agricultură și servicii, ceea ce duce la scumpirea produselor și la diminuarea puterii de cumpărare.

Tot el subliniază că „în lipsa scăderii preţului la energie electrică, România riscă să piardă competitivitatea economică şi să accentueze inegalităţile sociale”, iar companiile locale devin mai puțin atractive pentru investitorii străini.

Pe termen lung, prețurile mari la energie pot alimenta inflația, pot determina plecarea forței de muncă spre țări cu costuri mai mici și pot amplifica sărăcia energetică, un fenomen deja prezent în numeroase comunități rurale, unde gospodăriile abia reușesc să își plătească facturile.