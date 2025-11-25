Alexandru Nazare estimează că economia României ar putea intra pe un trend clar de reviriment în anul 2026, cu condiţia menţinerii unei politici bugetare prudente, bazate pe cheltuieli chibzuite și pe bugete elaborate corect.

Ministrul Finanţelor a transmis mesajul într-o intervenţie online la Conferinţa „Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”, desfășurată la Iaşi, unde a subliniat rolul stabilităţii fiscale în creşterea credibilităţii României în faţa agenţiilor de rating.

Alexandru Nazare a explicat că o evaluare mai bună din partea agențiilor internaționale ar duce la scăderea dobânzilor, facilitând astfel un climat mai favorabil investițiilor în mediul privat. Ministrul a punctat că, pentru prima dată în acest an, dobânzile au coborât sub pragul de 7%, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv pentru evoluţia economiei.

În privinţa bugetului de stat pentru anul viitor, ministrul a arătat că acesta va fi construit în jurul absorbţiei fondurilor europene, în special a banilor din PNRR.

Bugetul pentru 2026 „se va axa în principal pe absorbţia cât mai bună a banilor din PNRR”, a afirmat Alexandru Nazare.

El a menționat că România va avea la dispoziție peste 10 miliarde de euro în zona nerambursabilă, sumă care, dacă este utilizată eficient, poate accelera proiectele de reformă și dezvoltare.

„Sunt optimist în privinţa evoluţiei economiei în 2026, vorbim de fonduri europene şi PNRR, zona nerambursabilă, de peste 10 miliarde de euro la anul. Estimez un reviriment în 2026, cu condiţia ca măsurile luate să fie menţinute, adică să rămânem într-o zonă de prudenţă, să facem cheltuieli chibzuite şi să construim bugete corecte. Nu este un test al Guvernului, ci al României”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Oficialul a subliniat că relansarea economică va depinde în mare măsură de investițiile private, pe care le consideră esențiale, afirmând că acestea sunt de trei ori mai mari decât investițiile publice.

Potrivit lui Nazare, cheia următorilor ani va fi deblocarea acestor investiții și menţinerea unei linii de prudenţă bugetară. În acelaşi timp, a reamintit că România va rămâne în procedura de deficit excesiv până în 2030, ceea ce impune respectarea strictă a ţintelor fiscale.

„Secretul pentru următorii trei ani constă în deblocarea acestor investiţii private şi menţinerea unei linii de prudenţă a bugetelor. Vom fi în procedura de deficit excesiv până în 2030. Va trebui să respectăm ţintele în următorii ani, pentru a putea reveni în zona de respectare a regulilor europene”, spune Alexandru Nazare.

Ministrul a apreciat că măsurile fiscale adoptate până acum au dus la o anumită stabilizare, însă a admis că România parcurge o perioadă dificilă. El a arătat că în vara acestui an țara a fost aproape de a-și pierde calificativul de investiții, iar efectele ar fi fost mult mai severe decât presiunile actuale.

„Trebuie să luăm în calcul şi pericolele pe care le-am evitat. Am trecut de o cumpănă în vară, puteam să ne pierdem calificativul de investiţii. Efectele ar fi fost mult accentuate în raport cu situaţia pe care o parcurgem acum”, a încheiat ministrul.

La conferința organizată de FICSIMM (Federaţia pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri), OFA (Organizaţia Femeilor Antreprenor) și BCR au participat peste 300 de antreprenori din zona Moldovei, interesați de perspectivele economice și de oportunitățile de finanțare pentru mediul de afaceri.