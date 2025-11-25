Conform analizei extinse publicate de Eurostat, creșterea veniturilor reale la nivelul Uniunii Europene nu a urmat un ritm liniar, ci a oscilat în funcție de contextul internațional. Intervalul 2004-2008 a fost caracterizat de o expansiune economică vizibilă, stimulată de integrarea piețelor și de dinamica investițiilor. Acest proces a fost însă întrerupt abrupt de criza financiară globală, care a stopat, între 2008 și 2011, progresul înregistrat în deceniul precedent.

În anii imediat următori, respectiv 2012 și 2013, datele Eurostat indică scăderi ale veniturilor reale, reflectând dificultățile economice ale mai multor state membre. Abia în 2014 s-a reinstalat un ritm susținut de recuperare, susținut de revenirea treptată a investițiilor și de măsurile de stimulare adoptate la nivel european.

În 2020, pandemia de COVID-19 a generat o nouă contracție puternică, fiind unul dintre cei mai dificili ani pentru veniturile gospodăriilor europene.

Recuperarea s-a produs rapid în 2021, când, potrivit datelor oficiale, veniturile reale au revenit pe creștere, însă ritmul s-a temperat în 2022 și 2023. Totuși, estimările inițiale pentru 2024 indică din nou o accelerare, semn al consolidării economice la nivelul UE.

Potrivit aceleiași statistici, România se află în fruntea clasamentului privind evoluția veniturilor reale în ultimii 20 de ani, cu un avans cumulativ de 134%. Această performanță o plasează drept cea mai dinamică economie din Uniunea Europeană din perspectiva creșterii puterii de cumpărare a populației.

Statele care completează topul sunt Lituania, cu un avans de 95%, Polonia cu 91% și Malta cu 90%. Aceste evoluții reflectă un proces puternic de convergență economică, specific în principal țărilor din Europa Centrală și de Est, care au beneficiat de investiții străine, acces accelerat la fonduri europene și ritmuri de creștere economică superioare mediei UE.

Raportul Eurostat scoate astfel în evidență faptul că, în ciuda provocărilor economice globale, aceste state au reușit să reducă o parte importantă a diferențelor istorice față de economiile vest-europene. În același timp, parcursul României este subliniat ca cel mai consistent în ceea ce privește evoluția veniturilor gospodăriilor.

La capătul opus al clasamentului se regăsesc Grecia și Italia, singurele două state membre ale Uniunii Europene care au raportat o reducere a veniturilor reale în ultimii 20 de ani. În Grecia, scăderea este de 5%, în timp ce Italia consemnează un regres de 4%.

Eurostat atribuie aceste rezultate efectelor prelungite ale crizei datoriilor suverane, problemelor structurale persistente și stagnării economice din ambele țări. În special Grecia a traversat o perioadă extinsă de ajustări fiscale și instabilitate economică, care au influențat direct nivelul de trai al populației.

Aceste evoluții contrastează puternic cu dinamica altor economii europene, unde recuperarea a fost mai rapidă, iar veniturile reale au revenit pe creștere după crizele din ultimul deceniu.

În timp ce unele economii emergente au înregistrat ritmuri accelerate de creștere, statele cu venituri ridicate au raportat avansuri mai reduse.

Spania consemnează o creștere de 11%,

Austria de 14%,

Belgia de 15%,

Luxemburg de 17%.

Aceste rezultate sunt interpretate de Eurostat drept o consecință naturală a unei baze economice deja solide. Nivelurile ridicate ale veniturilor inițiale limitează potențialul unor creșteri accelerate, astfel că evoluțiile moderate sunt caracteristice economiilor mature.

Prin acest contrast între grupurile de state, datele Eurostat conturează o Europă aflată în continuare pe multiple viteze, unde procesul de convergență continuă, dar diferențele dintre regiuni persistă.