România a primit marți o apreciere pozitivă din partea Comisiei Europene în cadrul analizei aferente semestrului european, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la Summit-ul Edge Institute. Potrivit acestuia, țara noastră este încadrată drept „conformă” în evaluarea de toamnă – un calificativ care marchează o schimbare notabilă față de avertismentele din trecut.

„Comisia Europeană publică marți datele privind semestrul european. România apare „compliant” la semestrul de toamnă. Suntem de această dată „compliant”, ceea ce nu e puțin lucru. Este o evaluare pozitivă a Comisiei Europene. Avem certificat că nu mai exisrtă riscul de pierdere a fonsurilor europene”, a declarat Alexandru Nazare, în cadrul Summit-ului Edge Institute.

Ministrul a subliniat că, odată cu această concluzie favorabilă, dispare și pericolul suspendării fondurilor europene, o amenințare ce a atârnat în ultimele luni asupra finanțării proiectelor strategice. Nazare a explicat că rezultatul reflectă eforturile recente ale administrației, în special măsurile de ajustare și ritmul accelerat al digitalizării proceselor.

El a punctat că România nu își putea permite să rămână într-o stare de incertitudine în privința accesării banilor europeni, iar evaluarea actuală confirmă că riscurile au fost înlăturate. Prin concluziile Comisiei Europene, Guvernul primește practic o validare a direcției în care au fost orientate politicile fiscale și administrative din ultimele luni.

„Nu mai puteam sta cu securea deasupra capului că pierdem fonduri europene”, a declarat Nazare.

România a intrat oficial în negocierile pentru viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, iar autoritățile de la București și-au stabilit deja direcțiile strategice. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că primul obiectiv urmărit este menținerea pachetului financiar de 60,2 miliarde de euro propus inițial de Comisia Europeană. În această sumă intră fonduri pentru tranziția climatică, migrație, securitate internă și gestionarea frontierelor, însă ministrul a subliniat că alocarea poate fi ajustată pe parcursul discuțiilor dintre statele membre.

Cel de-al doilea obiectiv vizează accesul extins la Fondul European pentru Competitivitate, un instrument de 409 miliarde de euro dedicat investițiilor în tehnologii esențiale și industriei europene. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat că România își propune să atragă cel puțin 10 miliarde de euro din acest fond, deși resursele nu sunt împărțite pe țări, ci se acordă în funcție de calitatea proiectelor.

Propunerea de buget european pentru perioada 2028–2034 se ridică la 1,98 trilioane de euro, fiind structurată pe patru piloni majori ce includ coeziunea, competitivitatea, politica externă și funcționarea instituțiilor UE. Din acest total, 1,06 trilioane de euro sunt destinate politicilor agricole, de coeziune, securității interne și rambursărilor aferente programului NextGenerationEU, iar cea mai mare parte a acestor fonduri va fi implementată în colaborare cu statele membre.