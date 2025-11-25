Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a transmis că procurorii reuniți în Adunarea Generală din 24 noiembrie 2025 au formulat un punct de vedere negativ asupra proiectului privind modificarea pensiilor de serviciu.

Instituția a arătat că cei prezenți au fost majoritar împotriva acestei reforme. Procurorii au cerut ca și Consiliul Superior al Magistraturii să dea un aviz negativ asupra proiectului elaborat de Guvernul Bolojan.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, întruniţi la data de 24.11.2025 în Adunarea Generală, au exprimat, cu majoritatea celor prezenţi, un punct de vedere negativ referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, solicitând totodată emiterea unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii”, se arată într-un comunicat al Parchetului transmis marţi.

CSM a convocat pentru luni și marți adunările generale ale procurorilor și judecătorilor din întreaga țară. Scopul este ca toate instanțele și parchetele să își exprime punctul de vedere înainte ca instituția să emită avizul consultativ necesar.

După consultarea instanțelor și parchetelor, CSM se va reuni în plen pentru a da avizul pe proiectul inițiat de Guvernul condus de Ilie Bolojan. România are termen până pe 28 noiembrie pentru a îndeplini jalonul din PNRR privind pensiile speciale.

Dacă acest termen nu este respectat, se poate pierde suma de 231 de milioane de euro. Proiectul de lege a fost publicat săptămâna trecută în procedură de transparență decizională, iar CSM are la dispoziție 30 de zile pentru a formula avizul.

Forma actuală a proiectului stabilește că pensia magistraților va fi de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani. Valoarea nu poate depăși 70% din ultima indemnizație netă. Perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

Magistrații au cerut ca pensia lor să fie apropiată de ultimul salariu primit. Diferența dintre propunerea lor și forma actuală a proiectului se află în centrul nemulțumirilor exprimate în adunările generale.

Proiectul inițial al reformei pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarat neconstituțional pe 20 octombrie. Decizia a fost luată de cinci judecători ai Curții Constituționale: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Motivul invocat a fost că Guvernul nu a cerut avizul CSM în termenul prevăzut de lege, chiar dacă acest aviz este unul consultativ.