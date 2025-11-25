Ministrul Dragoș Pîslaru a explicat că documentația pentru CP4 este finalizată, iar depunerea se va face imediat după clarificarea situației juridice legate de taxa pe poluare.

„Cererea de plată 4 va fi depusă imediat cum scăpăm de decizia CCR de pe 10 decembrie. (…) Probabil că undeva în 15 decembrie depunem cererea de plată 4. (…) Mă aştept ca undeva în februarie banii aceştia, 2,62 miliarde de euro, grant, să intre”, a declarat ministrul în cadrul evenimentului News.ro – ROINVEST.

Pîslaru a subliniat că România a pregătit toate documentele în avans, motiv pentru care aceasta ar putea deveni „cea mai rapidă cerere de plată din istoria PNRR”.

În ceea ce privește cererea de plată numărul 3, aflată parțial sub suspendare, ministrul estimează că cel puțin o parte din finanțare va putea fi deblocată.

„Aşteptarea mea este ca măcar 500 de milioane de euro să intre din această cerere de 860 (milioane euro) care este suspendată”, a precizat Pîslaru.

Acesta a menționat că se caută soluții pentru a demonstra Comisiei Europene că România și-a exprimat voința legislativă privind jalonul legat de pensii, însă a admis existența unui risc semnificativ.

„Nu avem risc de criză financiară”: peste 3 miliarde de euro pot intra la începutul lui 2026

Pîslaru a afirmat că, prin combinarea plăților așteptate pe PNRR cu cele depuse deja pe programele de coeziune, România nu se află în pericol de tensiuni financiare.

„Avem deci o perspectivă de 3 miliarde de euro pe partea de plăţi (…) nu cred că avem un risc de criză financiară”, a spus ministrul.

Oficialul MIPE a subliniat că până la 31 august 2026 trebuie finalizate investițiile, iar utilizarea eficientă a banilor europeni este esențială.

„Avem de cheltuit 10 miliarde de euro pe PNRR (…) Planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai (…) atâta timp cât cheltuim banii aceştia europeni, nu avem cum (…) să intrăm într-o recesiune economică”, a afirmat Pîslaru.

Ministrul a mai precizat că planul a fost stabilizat și nu va mai fi revizuit. Jaloanele au fost simplificate, iar proiectele au fost centralizate într-o bază publică ce include 21.000 de inițiative finanțate.