Într-un context regional marcat de schimbări geopolitice, dezvoltarea infrastructurii poate redefini rutele comerciale prin crearea unui coridor strategic între Portul Gdańsk (Polonia) și Portul Constanța (România). Această axă are potențialul de a facilita schimburile bilaterale, estimate să atingă 15 miliarde de euro în următorii ani, și de a transforma regiunea într-un punct de tranzit esențial între Europa de Nord și piețele din Eurasia (Middle Corridor).

Reprezentanți ai sectorului public și ai mediului de afaceri din România și Polonia au analizat modul în care modernizarea rețelelor de transport poate susține cooperarea bilaterală. Totodată, au discutat despre relațiile economice România-Polonia, tendințele actuale, provocările și perspectivele de viitor.

Evenimentul a avut loc în contextul lansării primei ediții a publicației anuale „Polonia–România: cooperare economică și investițională”, care evidențiază sinergiile dintre sectoarele de transport, logistică și energie, punând accent pe potențialul de dezvoltare economică și investițională între cele două țări.

„Polonia și România sunt legate printr-o istorie similară de transformare, prin experiența unei creșteri dinamice și prin convingerea că o economie solidă reprezintă fundamentul securității și stabilității în regiune. În ultimii ani, am asistat la o creștere constantă a schimburilor comerciale dintre țările noastre. Polonia se numără în prezent printre principalii parteneri comerciali ai României. Totodată, piața poloneză devine din ce în ce mai atractivă pentru companiile românești. În 2025, peste 700 de societăți cu capital românesc operau în Polonia, în special în sectoarele industrial, comercial și alimentar. Tranziția energetică, dezvoltarea surselor regenerabile și modernizarea rețelelor industriale sunt domenii în care experiențele noastre se pot completa reciproc. Sunt convins că, în contextul provocărilor geopolitice și economice actuale cu care se confruntă Europa, cooperarea dintre Polonia și România poate deveni unul dintre pilonii stabilității și dezvoltării în regiunea noastră”, a declarat Excelența Sa Paweł Soloch, ambasadorul Republicii Polone în România, prezent la eveniment.

„Suntem conștienți că pentru investitorii interesați atât de piața din România, cât și de cea din Polonia, infrastructura reprezintă un criteriu-cheie în decizia de a investi. Accesul la o rețea rutieră performantă, la energie competitivă și la servicii logistice de încredere este esențial pentru desfășurarea unei activități comerciale predictibile și cu costuri reduse. Prin activitatea noastră, ne dorim să creăm punți între cele două piețe și să construim un cadru potrivit pentru schimbul de informații și sprijinul reciproc în dezvoltarea economică”, a adăugat Adam Sobieszkoda, directorul executiv al Camerei Bilaterale de Comerţ şi Industrie Polono-Române.

În ultimii ani, Polonia și România au accelerat investițiile în proiecte strategice de infrastructură, valorificând fonduri europene și parteneriate public-private pentru modernizarea rețelelor naționale de transport.

România implementează o strategie pe termen lung de modernizare a transporturilor, cu obiective clare până în 2030: finalizarea principalelor axe TEN-T, transformarea Portului Constanța într-un hub regional complementar Portului Gdańsk și integrarea deplină în coridorul Baltică–Marea Neagră–Marea Egee, consolidându-și rolul în Coridorul de Mijloc euro-asiatic. În 2026, peste 284 km de autostrăzi și drumuri expres, inclusiv primul tunel rutier, urmează să fie finalizați, crescând conectivitatea și predictibilitatea pentru investitori.

Transformarea Portului Gdańsk este susținută de rezultate concrete: în 2024, porturile poloneze au generat peste 55 miliarde PLN în taxe vamale și fiscale, dintre care peste 44 miliarde PLN au revenit Gdańsk-ului, reprezentând aproape 8% din veniturile bugetului de stat. Evoluția sa a fost posibilă datorită modernizării infrastructurii terestre – autostrada A1 asigură conexiunea directă nord–sud, iar rețeaua feroviară permite operarea trenurilor intermodale de până la 740 m.

Evenimentul „Business Breakfast” a fost organizat în parteneriat cu Arc Consulting, Polish Development Bank (BGK), CTP Romania, Dekpol, KPMG, PKO Bank Polski, Raben Group, Track Tec, VGP Romania și Froo România. Prin această inițiativă, Camera Bilaterală reafirmă angajamentul de a transforma barierele geografice în oportunități economice transcontinentale.