Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis că proiectul de modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din Portul Constanța a intrat oficial în etapa de implementare, după ce Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a emis ordinul administrativ pentru începerea activităților de proiectare.

”În aceste zile, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a emis ordinul administrativ de începere a activităţii de proiectare pentru proiectul «Modernizare şi extindere infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare în Portul Constanţa», marcând intrarea investiţiei în faza de implementare”, anunţă, luni, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Proiectarea a demarat la data de 24 ianuarie și este prevăzută să se desfășoare pe o perioadă de opt luni, respectiv în intervalul 24.01.2026 – 24.09.2026.

Investiția are o valoare totală de 164.962.132,02 lei, TVA inclus, și este finanțată prin Programul Transport 2021–2027. Din această sumă, 62.543.937,02 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, 62.543.937,01 lei provin din bugetul de stat, iar 39.874.257,99 lei sunt cheltuieli neeligibile.

Ministrul a explicat că proiectul are ca obiectiv reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, a rețelelor de canalizare menajeră și pluvială, precum și modernizarea stațiilor de pompare și epurare. Totodată, investiția include introducerea unor soluții tehnice moderne menite să optimizeze consumul de apă, să protejeze mediul și să îmbunătățească siguranța la incendiu în Portul Constanța.

Potrivit acestuia, demersul reprezintă un pas important pentru alinierea portului la standardele europene privind gestionarea apei și a apelor uzate, contribuind în același timp la creșterea capacității operaționale și la consolidarea poziției Portului Constanța ca nod logistic strategic la Marea Neagră.