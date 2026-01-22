CNAIR a transmis constructorilor Magistralei 6 de metrou solicitarea fermă de a lua toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare, în contextul unor accidente rutiere produse pe DN1. Situațiile au fost înregistrate în ultimele două zile chiar în zona lucrărilor, iar autoritatea rutieră consideră că intervențiile sunt urgente pentru menținerea siguranței traficului.

Într-un mesaj public, compania a explicat că a revenit cu notificări către antreprenori, subliniind necesitatea respectării stricte a planurilor avizate de semnalizare. CNAIR a precizat că a monitorizat direct situația din teren, iar constatările au dus la solicitări suplimentare adresate constructorilor care lucrează la Magistrala 6 de metrou.

„Ca urmare a accidentelor de pe DN1, care au avut loc, în ultimele două zile, în zona lucrărilor penru Magistrala 6 de metrou, am notificat astăzi din nou constructorii să ia toate măsurile pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare”, anunţă CNAIR.

Reprezentanții companiei s-au deplasat la fața locului pentru a evalua modul în care sunt implementate măsurile temporare de trafic. În urma verificărilor, aceștia le-au cerut antreprenorilor să respecte întocmai documentațiile aprobate și să intervină acolo unde semnalizarea sau marcajele nu sunt conforme.

În urma controalelor din teren, CNAIR a pus în vedere constructorilor să suplimenteze semnalizarea verticală, în special pe zona mediană a DN1, unde riscurile sunt mai ridicate din cauza lucrărilor în desfășurare. Totodată, compania a cerut refacerea marcajului longitudinal și a celui de direcționare, astfel încât participanții la trafic să poată identifica din timp modificările de traseu.

O atenție specială a fost acordată parapetelor de protecție, considerate esențiale în zonele de tranziție dintre infrastructura permanentă și cea temporară. CNAIR a solicitat în mod imperativ protejarea suplimentară a parapetului median, mai ales în zona de joncțiune cu parapetul temporar, precum și ajustarea capătului lisei parapetului metalic, care trebuie coborât în unghi de 45 de grade.

Autoritatea a atras atenția că aceste măsuri nu sunt opționale și trebuie aplicate fără întârziere, pentru a preveni noi evenimente rutiere. În același timp, CNAIR a cerut constructorilor să acorde o atenție sporită transportului materialelor de pe șantier, după ce au fost semnalate pierderi din benele basculantelor.

„Aceste măsuri trebuie luate urgent pentru a nu pune în pericol participanţii la traficul rutier pe DN1, în zonele afectate de lucrările la M6. Tot astăzi am pus în vedere constructorilor să ia măsuri pentru a nu mai exista pierderi de materiale din benele basculantelor, care pot conduce de asemenea la afectare siguranţei rutiere, dar şi la deteriorarea părţii carosabile”, precizează CNAIR.

Compania a subliniat că nerespectarea cerințelor impuse atrage sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației în vigoare, constructorii pot fi amendați cu până la 6.000 de lei pentru fiecare abatere constatată. În ultimele trei luni, CNAIR a aplicat deja patru amenzi contravenționale, în valoare totală de 8.000 de lei, ca urmare a neregulilor identificate pe șantiere.

În paralel cu intervențiile punctuale solicitate de CNAIR pe DN1, contextul general al infrastructurii de transport rămâne unul intens, chiar și în condiții meteo dificile. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că lucrările feroviare și rutiere continuă, în ciuda gerului, subliniind importanța anului 2026 pentru proiectele majore ale României.

Oficialul a arătat că șantierele sunt active atât pe calea ferată, cât și pe drumurile de mare viteză, iar planificarea actuală va avea efecte vizibile într-un interval relativ scurt.

„2026 este un an extrem de important pentru infrastructura de transport a României. Ședințe, analize, planuri, proiecte, toate sunt pe masa de lucru și ceea ce proiectăm acum își va arăta roadele în curând. În ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier”, a scris ministrul pe Facebook.

În mesajul său, Ciprian Șerban a menționat progresele înregistrate pe mai multe autostrăzi importante, de la tunelurile de pe A1, care au o rată de execuție ridicată, până la A7 și A0 Nord, aflate în diverse stadii de finalizare. De asemenea, pe A8 a început proiectarea integrală a sectorului montan, iar competiția dintre constructorii din domeniul rutier și cei din sectorul feroviar este văzută ca un factor pozitiv pentru accelerarea lucrărilor.

Anul 2026 a adus și evoluții semnificative pe șantierele montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești. Un segment ar putea fi deschis circulației mai devreme decât termenul inițial, în timp ce la Tunelul Poiana, cu o lungime de 1,7 kilometri, au început forajele. Totodată, noi secțiuni au intrat în lucru pe Valea Oltului.

În prezent, aproximativ o treime din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești sunt deja deschiși traficului, pe tronsoanele Sibiu – Boița și Curtea de Argeș – Pitești. Cea mai dificilă porțiune, între Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier și are ca termen de finalizare perioada 2027–2028, fiind necesară realizarea a nouă tuneluri și a circa 100 de pasaje.