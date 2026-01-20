Metrorex a anunțat marți, 20 ianuarie, că scutul de forare „Sfânta Maria”, care excavează tunelul Liniei 2 pe Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou, a străpuns astăzi peretele viitoarei stații Gara Băneasa. Compania a precizat că acest moment marchează finalizarea celui de-al doilea segment de tunel pe Linia 2 a Secțiunii SUD, Linia 1 fiind executată pe aceeași distanță cu ajutorul TBM „Sfânta Ana”.

Metrorex a mai informat că tunelul realizat până acum de TBM „Sfânta Maria”, între viitoarele stații Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa, însumează 2.006 metri excavați și 1.334 de inele de tunel asamblate. Reprezentanții companiei au subliniat că lucrările continuă „pentru oameni, pentru oraș, pentru România și pentru un viitor sustenabil”.

Pentru informații actualizate, Metrorex recomandă consultarea site-ului magistrala6.ro.

„ Metrorex continuă să construiască pentru oameni, pentru oraș, pentru România și pentru un viitor sustenabil!”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a Metrorex.

Metrorex a anunțat că tunelul pe care îl sapă TBM „Sfânta Maria” până la stația 1 Mai va avea 6,6 km.

Directorul general Metrorex, Mariana Miclăuș, a spus că în 2026 a început o nouă etapă importantă pentru Magistrala 6 de metrou. Ambele utilaje de foraj – „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” – lucrează conform planului. „Sfânta Maria” a ajuns deja la Gara Băneasa, iar „Sfânta Ana” se apropie și ea de această stație, având deja 1.600 de metri excavați și 1.076 de inele de tunel asamblate.

TBM „Sfânta Maria” are 97 de metri lungime, cântărește 600 de tone și are un cap de foraj cu diametrul de 6,6 metri.

Pe 18 august 2025, Metrorex anunțase că „Sfânta Maria” a terminat primul segment de tunel, între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa.

Tunelul Liniei 2 va fi completat de cel de pe Linia 1, care este săpat de TBM „Sfânta Ana”. Împreună, cele două utilaje vor excava tuneluri de 6,6 km, unde se vor construi șase stații și șase interstații între 1 Mai și Tokyo.

Magistrala 6 va lega direct Gara de Nord de Aeroportul Otopeni. Pe cei 14,2 km de traseu vor fi 12 stații: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Proiectul este de utilitate publică și de interes național, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, și are ca scop să îmbunătățească transportul și mobilitatea în oraș. Lucrările de proiectare și construcție a stațiilor, galeriilor și tunelurilor de pe Lotul 1 (1 Mai – Tokyo) sunt finanțate prin PNRR.