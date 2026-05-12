Metrorex a anunțat marți emiterea autorizației de construire pentru proiectul „Magistrala 6: 1 Mai-Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni”.

Documentul vizează lucrările de arhitectură, cale de rulare, instalații electromecanice și instalații de curenți slabi necesare pentru dezvoltarea noii magistrale de metrou care va asigura conexiunea directă dintre București și Aeroportul Otopeni.

Potrivit companiei, emiterea autorizației reprezintă o nouă etapă majoră în implementarea proiectului.

Reprezentanții Metrorex precizează că valoarea lucrărilor autorizate se ridică la peste 1 miliard de lei fără TVA.

„Valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA, se ridică la 1.037.578.107,47 lei, iar durata de execuţie este de 31 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor”, se arată în comunicat.

Lucrările vor fi realizate de asocierea formată din:

Somet S.A.;

Salcef Group;

Theda Mar S.A.;

TIAB S.A.;

UTI Construction and Facility Management S.A.;

Altimate S.A.

Liderul asocierii este compania Somet S.A.

Metrorex anunță că lucrările la structura de rezistență se desfășoară deja pe întreaga lungime a viitoarei magistrale.

„În prezent, lucrările pentru realizarea structurii de rezistenţă se desfăşoară pe întreaga lungime a aliniamentului viitoarei Magistrale 6 de metrou. Pe Secţiunea Sud aferentă tronsonului 1 Mai – Tokyo, stadiul de realizare a structurii de rezistenţă a ajuns la 66%, iar pe Secţiunea Nord, tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, procentul de realizare a structurii de rezistenţă este de 32%”, arată reprezentanţii Metrorex.

Compania a prezentat și situația celor două utilaje TBM folosite pentru săparea tunelurilor.

TBM „Sfânta Maria”, utilizat pentru Linia 2, a realizat până acum peste 2.819 metri liniari de tunel și a montat 1.875 de inele.

În paralel, TBM „Sfânta Ana”, utilizat pentru Linia 1, a executat peste 2.122 metri liniari de tunel și a montat 1.410 inele.

Aceste utilaje sunt esențiale pentru construirea tunelurilor viitoarei magistrale care va conecta nordul Capitalei cu Aeroportul Otopeni.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni” este clasificat drept proiect de utilitate publică și de interes național.

Potrivit Metrorex, investiția contribuie la dezvoltarea rețelei de transport trans-europene TEN-T și la modernizarea infrastructurii de transport din București.

Noua magistrală este considerată una dintre cele mai importante investiții în transportul public din România, urmând să asigure pentru prima dată o conexiune directă de metrou între Capitală și principalul aeroport al țării.