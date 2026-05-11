Top companii de stat profitabile în România (2024)
România deține un portofoliu extins de întreprinderi publice, depășind 1.100 de companii active. Din acestea:
- aproximativ 82% sunt autosustenabile financiar
- doar 18% beneficiază de subvenții de la bugetul de stat
- există totuși un număr semnificativ de entități cu pierderi constante
Această structură evidențiază un sistem mixt, în care eficiența economică variază semnificativ între sectoare.
În zona de performanță economică, câteva companii strategice domină clasamentul, în special din energie, transport și infrastructură.
|Companie
|Profit brut estimat (2024)
|Domeniu de activitate
|Hidroelectrica
|~4,8 miliarde lei
|Producție de energie electrică din surse hidro
|Romgaz
|~3,5 miliarde lei
|Exploatarea și producția de gaze naturale
|Aeroporturi București
|~700 milioane lei
|Administrarea aeroporturilor din București
Aceste companii sunt considerate piloni ai economiei de stat datorită capacității lor de a genera venituri consistente fără sprijin bugetar direct.
Alte companii cu performanțe solide
Pe lângă lideri, mai multe companii strategice contribuie semnificativ la stabilitatea economică:
|Nr.
|Companie
|Venituri (mii lei)
|Domeniu de activitate
|1
|Hidroelectrica
|10,137,982
|Producție energie electrică (hidro)
|2
|Romgaz
|8,291,148
|Producție și exploatare gaze naturale
|3
|Transelectrica
|7,906,681
|Transport energie electrică
|4
|Complexul Energetic Oltenia
|4,735,993
|Producție energie pe bază de cărbune
|5
|Transgaz
|4,515,013
|Transport gaze naturale
|6
|Electrocentrale București
|2,647,281
|Producție energie termică și electrică
|7
|Poșta Română
|1,791,426
|Servicii poștale și logistică
|8
|ROMATSA
|1,648,628
|Servicii trafic aerian
|9
|Aeroporturi București
|1,482,011
|Administrare aeroporturi
|10
|ROMARM
|1,479,972
|Industrie de apărare
|11
|Loteria Română
|1,346,332
|Jocuri de noroc reglementate
Aceste entități confirmă că performanța este posibilă și în sectorul public, atunci când guvernanța și modelul de operare sunt eficiente.
Companii de stat care nu beneficiază de subvenții și care au înregistrat un profit brut de peste 100 milioane lei în anul 2024.
|Nr.
|Companie
|Profit brut (mii lei)
|Marjă / Indicator (%)
|1
|Hidroelectrica
|4,780,429
|47%
|2
|Romgaz
|3,497,096
|42%
|3
|Aeroporturi București
|693,127
|47%
|4
|Transelectrica
|592,196
|7%
|5
|Transgaz
|458,105
|10%
|6
|Electrocentrale București
|457,366
|17%
|7
|Complexul Energetic Oltenia
|434,510
|9%
|8
|Imprimeria Națională
|325,141
|64%
|9
|Administrația Porturilor Maritime Constanța
|280,304
|50%
|10
|Compania Națională de Investiții
|254,061
|65%
|11
|Loteria Română
|237,753
|18%
|12
|Depogaz Ploiești
|225,075
|38%
|13
|Registrul Auto Român
|204,367
|34%
|14
|Societatea Națională a Sării
|132,234
|26%
|15
|Antibiotice Iași
|103,113
|15%
Companiile de stat cu pierderi semnificative
La polul opus, raportul evidențiază mai multe companii cu dificultăți financiare majore, în special în infrastructură și energie.
|Nr.
|Companie
|Pierdere (mii lei)
|Domeniu de activitate
|1
|CFR
|-417,347
|Transport feroviar de pasageri și infrastructură
|2
|Electrocentrale Craiova
|-400,928
|Producție energie electrică și termică
|3
|Unifarm
|-354,232
|Distribuție și aprovizionare medicamente
|4
|CFR Marfă
|-320,802
|Transport feroviar de marfă
|5
|Termoenergetica București
|-198,485
|Producție și distribuție energie termică
|6
|Metrorex
|-181,146
|Transport public subteran (metrou București)
|7
|Complexul Energetic Valea Jiului
|-152,357
|Producție energie pe bază de cărbune
Aceste companii reflectă probleme structurale recurente: costuri operaționale ridicate, dependență de subvenții și eficiență managerială scăzută.
