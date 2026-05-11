România deține un portofoliu extins de întreprinderi publice, depășind 1.100 de companii active. Din acestea:

aproximativ 82% sunt autosustenabile financiar

doar 18% beneficiază de subvenții de la bugetul de stat

există totuși un număr semnificativ de entități cu pierderi constante

Această structură evidențiază un sistem mixt, în care eficiența economică variază semnificativ între sectoare.

În zona de performanță economică, câteva companii strategice domină clasamentul, în special din energie, transport și infrastructură.

Companie Profit brut estimat (2024) Domeniu de activitate Hidroelectrica ~4,8 miliarde lei Producție de energie electrică din surse hidro Romgaz ~3,5 miliarde lei Exploatarea și producția de gaze naturale Aeroporturi București ~700 milioane lei Administrarea aeroporturilor din București

Aceste companii sunt considerate piloni ai economiei de stat datorită capacității lor de a genera venituri consistente fără sprijin bugetar direct.

Pe lângă lideri, mai multe companii strategice contribuie semnificativ la stabilitatea economică:

Nr. Companie Venituri (mii lei) Domeniu de activitate 1 Hidroelectrica 10,137,982 Producție energie electrică (hidro) 2 Romgaz 8,291,148 Producție și exploatare gaze naturale 3 Transelectrica 7,906,681 Transport energie electrică 4 Complexul Energetic Oltenia 4,735,993 Producție energie pe bază de cărbune 5 Transgaz 4,515,013 Transport gaze naturale 6 Electrocentrale București 2,647,281 Producție energie termică și electrică 7 Poșta Română 1,791,426 Servicii poștale și logistică 8 ROMATSA 1,648,628 Servicii trafic aerian 9 Aeroporturi București 1,482,011 Administrare aeroporturi 10 ROMARM 1,479,972 Industrie de apărare 11 Loteria Română 1,346,332 Jocuri de noroc reglementate

Aceste entități confirmă că performanța este posibilă și în sectorul public, atunci când guvernanța și modelul de operare sunt eficiente.

Companii de stat care nu beneficiază de subvenții și care au înregistrat un profit brut de peste 100 milioane lei în anul 2024.

Nr. Companie Profit brut (mii lei) Marjă / Indicator (%) 1 Hidroelectrica 4,780,429 47% 2 Romgaz 3,497,096 42% 3 Aeroporturi București 693,127 47% 4 Transelectrica 592,196 7% 5 Transgaz 458,105 10% 6 Electrocentrale București 457,366 17% 7 Complexul Energetic Oltenia 434,510 9% 8 Imprimeria Națională 325,141 64% 9 Administrația Porturilor Maritime Constanța 280,304 50% 10 Compania Națională de Investiții 254,061 65% 11 Loteria Română 237,753 18% 12 Depogaz Ploiești 225,075 38% 13 Registrul Auto Român 204,367 34% 14 Societatea Națională a Sării 132,234 26% 15 Antibiotice Iași 103,113 15%

La polul opus, raportul evidențiază mai multe companii cu dificultăți financiare majore, în special în infrastructură și energie.

Nr. Companie Pierdere (mii lei) Domeniu de activitate 1 CFR -417,347 Transport feroviar de pasageri și infrastructură 2 Electrocentrale Craiova -400,928 Producție energie electrică și termică 3 Unifarm -354,232 Distribuție și aprovizionare medicamente 4 CFR Marfă -320,802 Transport feroviar de marfă 5 Termoenergetica București -198,485 Producție și distribuție energie termică 6 Metrorex -181,146 Transport public subteran (metrou București) 7 Complexul Energetic Valea Jiului -152,357 Producție energie pe bază de cărbune

Aceste companii reflectă probleme structurale recurente: costuri operaționale ridicate, dependență de subvenții și eficiență managerială scăzută.