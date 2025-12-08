Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, accesul din DN1 către terminalele „Plecări” și „Sosiri” ale Aeroportului Internațional Henri Coandă a fost reconfigurat, din cauza extinderii zonei de lucrări la viitoarea stație de metrou «Aeroport Otopeni»”.

Constructorul a introdus rute temporare pentru mașini, iar o parte din parcarea publică a fost dezafectată pentru a permite avansarea lucrărilor.

O modificare majoră vizează oprirea vehiculelor în zona „Plecări”. „Odată cu impunerea noilor restricții, oprirea și staționarea autovehiculelor pasagerilor și a mijloacelor de transport în comun pe banda auto, din fața Terminalului „Plecări”, nu mai sunt permise”.

Pentru a reduce disconfortul, au fost create trasee dedicate pentru pasagerii care ajung cu:

-taxi,

-autobuze,

-microbuze,

-vehicule personale.

Noile reguli stabilesc fluxuri separate pentru diferite categorii de transport:

-Debarcarea pasagerilor se face în parcarea din fața Terminalului „Plecări”.

-Autobuzele și microbuzele vor folosi exclusiv estacada Terminalului „Sosiri”.

-Autocare și microbuze turistice

parcarea special destinată acestora, situată la baza turnului de control, a fost închisă.

Autoritățile recomandă șoferilor să urmeze semnalizările rutiere și indicațiile personalului din teren pentru evitarea blocajelor. „Accesul este semnalizat corespunzător, iar personalul autorizat va sprijini dirijarea vehiculelor”, precizează aeroportul.

Recomandări pentru pasageri: timp suplimentar pentru deplasare

Pentru a evita întârzierile, tuturor călătorilor li se recomandă să plece mai devreme spre aeroport. „Totodată, pasagerilor li se recomandă alocarea unui timp suplimentar pentru deplasare, ținând cont de modificările temporare ale fluxurilor de circulație din fața aeroportului”.

Modificările sunt temporare, însă necesare desfășurării lucrărilor la cea mai importantă conexiune feroviară urbană a Capitalei.

Magistrala 6: 12 stații și 14,2 km de linie între oraș și aeroport

Linia de metrou M6 va lega zona 1 Mai de Aeroportul Otopeni. Proiectul, început la finalul anului 2023, este unul dintre cele mai complexe desfășurate în prezent în București.

Noua magistrală este împărțită în două tronsoane:

Secțiunea sud: 1 Mai – Tokyo

Secțiunea nord: Tokyo – Aeroport Otopeni

Lungimea totală: 14,2 km, cu 12 stații:

Pajura

Expoziției

Piața Montreal

Gara Băneasa

Aeroport Băneasa

Tokyo

Washington

Paris

Bruxelles

Otopeni

Ion I. C. Brătianu

Aeroport Otopeni

În cel mai optimist scenariu, lucrările la magistrală ar putea fi finalizate în 2028, conectând astfel direct centrul orașului de aeroport.