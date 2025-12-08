Primăria Timișoara pregătește o campanie prin care își propune să faciliteze accesul studenților la transportul public, subvenționând abonamentele acestora. Demersul vine în contextul modernizării parcului auto al Societății de Transport Public (STPT), pentru a încuraja tinerii să renunțe la mașinile personale.

Primarul Dominic Fritz a subliniat că inițiativa face parte dintr-un program mai amplu, care vizează deja elevii din toate școlile orașului, și care beneficiază de finanțare parțială de la bugetul de stat.

„Deja avem un program cu toate școlile din Timișoara ca toți elevii să-și facă un abonament. Pentru asta primim și bani din bugetul de stat. Acum vrem să intrăm într-o campanie mai puternică pentru studenți și acolo, într-adevăr, o să ne asumăm să subvenționăm o mai mare parte din abonament, ca fiecare student din Timișoara să aibă și un abonament pentru transportul public. Nu poate toată lumea să vină cu mașina la facultate”, spune Dominic Fritz.

Edilul a mai precizat că STPT nu trebuie să se bazeze exclusiv pe subvențiile primăriei, ci să își mențină atenția asupra satisfacției utilizatorilor. Scopul este ca societatea de transport să atragă cât mai mulți clienți mulțumiți și să funcționeze eficient, chiar și în contextul în care profitul nu este obiectivul principal.

“Trebuie stimulată compania să nu se bazeze doar pe primărie pentru că altfel pierde din vedere satisfacția clientului. Și de aceea pentru noi e foarte important ca STPT să înțeleagă că misiunea lor este să aibă mulți clienți și să aibă clienți satisfăcuți și pentru asta trebuie să muncească”, adaugă primarul Timișoarei.

De asemenea, primarul a clarificat că în prezent nu există planuri de eliminare a facilităților existente pentru transportul în comun, subliniind angajamentul administrației față de accesibilitatea și confortul călătorilor.

București

Studenții din București și Ilfov circulă cu transportul public la costuri mult mai mici, beneficiind de abonamente subvenționate care acoperă majoritatea tarifelor. Aceștia plătesc doar 10% din prețul integral, restul fiind decontat prin programul local dedicat tinerilor înscriși la instituții de învățământ acreditate.

Un abonament general urban STB, valabil pentru toate liniile din rețeaua metropolitană, costă aproximativ 8 lei pe lună, comparativ cu tariful standard de 80 de lei. De asemenea, studenții pot achiziționa abonamente Metrorex la un tarif simbolic similar, facilitând accesul la rețeaua de metrou.

Cei care folosesc simultan STB și Metrorex pot opta pentru abonamente combinate, tot cu reducere de 90% din prețul standard, conform noilor reglementări. Măsura sprijină tinerii în procesul educațional și stimulează folosirea transportului public în locul vehiculelor personale.

Brașov

Studenții din Brașov beneficiază de abonamente lunare de transport public la un preț simbolic, diferența fiind acoperită de universități. Aceștia plătesc doar 10% din valoarea abonamentului, ceea ce reprezintă o reducere de 90% față de tariful complet urban.

Practic, costul final pentru un student este foarte redus, similar cu modelul aplicat în București, facilitând astfel accesul tinerilor la rețeaua de transport public din oraș. Măsura sprijină mobilitatea studenților și încurajează folosirea transportului în comun în locul vehiculelor personale.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, studenții beneficiază de abonamente de transport public gratuite sau substanțial reduse, printr-un parteneriat între Primărie, universități și Compania de Transport Public (CTP). Programul vizează tinerii cu vârsta de până în 30 de ani, înscriși la forme de învățământ cu frecvență.

Studenții la buget primesc, de regulă, până la 120 de călătorii gratuite pe lună sau acces gratuit la anumite rute specifice, fără a plăti tariful standard de aproximativ 130 de lei pentru un abonament urban complet. Beneficiile sunt stabilite prin convențiile încheiate între universități și CTP, facilitând astfel mobilitatea studenților și încurajând folosirea transportului în comun.