Livoltek, parte a grupului Hexing și cu fabrică de soluții smart metering la Timișoara, atrage atenția că, fără investiții urgente în educație și pregătire practică și academică, deficitul de competențe va deveni vizibil în următorii ani, tocmai în perioada de creștere accelerată a proiectelor solare și a soluțiilor de stocare.

„Ritmul accelerat în care se dezvoltă acest domeniu arată că, în viitorul apropiat, România va avea nevoie de mult mai mulți ingineri, tehnicieni și proiectanți pregătiți specific pentru energie solară. Începe să se simtă tot mai puternic lipsa specialiștilor în fotovoltaice: investițiile în parcuri solare, sisteme de stocare și infrastructură inteligentă cresc rapid, însă oferta academică nu acoperă încă această cerere. Pentru a facilita pregătirea noii generații, am organizat un program dedicat studenților, prin care le-am oferit acces la inovație, la experiențe practice și la tehnologia pe care o vor folosi în viitoarele lor cariere. Vedem însă foarte clar că tinerii sunt interesați de acest domeniu și simt nevoia unor programe de studiu solide, la nivel academic. Doar investind în formarea lor putem construi o generație capabilă să susțină tranziția energetică a României”, punctează Răzvan Iordache, Coordonator Marketing în cadrul Livoltek, companie specializată în producerea de invertoare, baterii de stocare și alte soluții pentru producția de energie fotovoltaică.

În sectorul fotovoltaic, angajatorii caută candidați cu cunoștințe tehnice solide și abilități practice, de la înțelegerea sistemelor solare și a bateriilor, până la proiectare, diagnoză digitală și interpretarea schemelor electrice. Sunt apreciate și competențele analitice, capacitatea de rezolvare rapidă a problemelor, lucrul în echipă pe șantiere sau în medii tehnice, precum și adaptabilitatea la tehnologiile noi care apar constant în industrie.

Cererea ridicată pentru specialiști s-a reflectat și în nivelul salariilor, tehnicienii și inginerii din domeniu ajungând să câștige între 4.000 și 11.000 lei, în funcție de experiență și competențe, conform datelor Paylab.

Pentru a sprijini pregătirea noii generații de profesioniști, Livoltek, parte a grupului Hexing, a implementat un program destinat studenților de la facultăți tehnice, oferindu-le acces direct la procese reale, echipamente industriale și experți în proiecte de energie regenerabilă.

Studenții au avut ocazia să vadă cum sunt produse echipamentele de smart metering și cum acestea sunt testate în laboratorul de metrologie, unul dintre puținele de acest tip din țară. De asemenea, au asistat la demonstrații live ale unui dispozitiv inteligent de optimizare a sistemelor de stocare, care arată modul în care tehnologia poate reduce consumul, crește eficiența și stabiliza microrețelele – aspecte esențiale pentru viitorul proiectelor fotovoltaice.