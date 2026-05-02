Ghid de supraviețuire pentru viitorii studenți: Cum să nu cazi în plasa escrocilor când mergi să te înscrii la facultate?

De la gări și mall-uri până în mijlocul traficului, escrocii au pus la punct metode ingenioase pentru a-ți goli portofelul. Iată principalele capcane la care trebuie să fii atent când pleci să te înscrii la facultate:

Gara de Nord din București, gara din Cluj sau cea din Iași sunt „zone de vânătoare” clasice pentru impostori. Prima barieră este „ajutorul” la bagaje: dacă un bărbat apare de nicăieri și îți smulge valiza din mână sub pretextul că te ajută să o urci în tren sau să o duci la taxi, nu te lăsa păcălit de „politețe”.

Odată ce a pus mâna pe bagaj, nu-l mai lasă până nu îi dai „de o cafea”, sumă care poate ajunge și la 50 de lei dacă te vede speriat. Sfat: Ține bine de bagaj și refuză ferm: „Nu, mulțumesc, mă descurc singur!”.

Odată ieșit din gară, vei întâlni taximetriștii fără aparat. Ignoră-i pe cei care te abordează cu „Unde mergi, puiuț?”. Aceștia nu vor porni aparatul de taxat și îți vor cere la final un preț de 3-5 ori mai mare decât cel real. Soluția: Descarcă-ți Uber, Bolt sau aplicațiile locale de taxi. Este singura metodă prin care știi prețul de la început.

În trafic, atenție la „tamponarea intenționată”: un individ îți taie calea sau frânează brusc pentru a-l lovi. Ulterior, acesta refuză constatarea amiabilă pe motiv că e „grăbit” și îți cere 200-500 de lei pe loc pentru a „rezolva la service”. Sfat: Nu da niciodată bani cash. Insistă pentru constatarea amiabilă sau mersul la poliție. De obicei, escrocii dispar când aud de autorități.

În Constanța și București, vei întâlni indivizi cu sau fără vesta reflectorizantă care te „dirijează” pe locuri de parcare publice, marcate de primărie. Aceștia se comportă de parcă ai parca un Boeing 747, iar la final îți cer „cât te lasă inima” sau o taxă fixă de 10-20 lei pentru a avea grijă de mașină. Realitatea este crudă: plătești doar ca să nu îți zgârie tot ei mașina.

Cum scapi? Caută mereu panoul de informare oficial. Dacă este parcare cu plată prin SMS sau aplicație, plătește acolo. Nu le da bani indivizilor; dacă sunt agresivi, nu parca acolo, nu merită riscul unor pneuri desumflate.

Clujul și Bucureștiul sunt campioane la anunțuri imobiliare false, dar fenomenul se extinde peste tot. Vei vedea apartamente care arată ca în reviste, situate ultracentral, la jumătate din prețul pieței. Povestea este mereu aceeași: „proprietarul” susține că este plecat în străinătate (Anglia, de obicei) și îți propune să îți trimită cheile prin curier sau Airbnb după ce îi transferi un depozit prin Revolut sau transfer bancar.

Regula de aur: Niciodată nu trimite bani înainte de a vedea apartamentul în persoană și de a semna un contract. Dacă insistă că „mai sunt 10 oameni care vor să-l ia azi”, este aproape sigur o înșelătorie.

În zonele pietonale (Centrul Vechi din București, Piața Unirii din Timișoara sau Cluj), fii vigilent la metoda „surdo-mutul”. Persoane cu tabele te roagă să semnezi o petiție pentru o asociație caritabilă inexistentă, cerându-ți ulterior insistent o donație.

O altă metodă veche, dar încă eficientă, este „inelul de aur”: cineva „găsește” un inel chiar în fața ta și ți-l oferă pentru că „ești om bun”, cerându-ți în schimb 20 de lei-50 de lei pentru un bilet de tren. În realitate, inelul este din alamă ieftină și nu valorează nimic.

În Centrul Vechi sau zonele de cluburi din Mamaia și Iași, băieții sunt abordați de fete necunoscute care îi invită la un shot într-un anumit bar.

Aceasta este o capcană: te poți trezi cu o notă de plată de mii de lei pentru băuturi banale, iar „bodyguarzii” nu te vor lăsa să pleci până nu plătești totul. Sfat: Mergi doar în locuri cunoscute, care au recenzii pozitive pe Google Maps.

Chiar și în siguranța mall-urilor (Palas Iași, Iulius Cluj/Timișoara), pericolul persistă. Tineri drăguți te opresc pentru a-ți oferi un voucher „gratuit”.

Te pun să semnezi „doar pentru primire”, dar în realitate semnezi un contract cu abonament pe 12 luni, imposibil de reziliat fără penalități uriașe. Concluzia: Nu semna nimic pe fugă, indiferent cât de tentantă pare oferta!