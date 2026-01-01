În 2026, un tren Intercity București – Cluj va parcurge distanța în aproximativ nouă ore, în timp ce o călătorie între Iași și Timișoara va dura între 16 și 17 ore. București – Oradea rămâne una dintre cele mai lungi rute interne, cu un timp de parcurs de peste 14 ore pentru singurul tren direct.

Față de situația de acum trei-patru ani, apar însă și progrese. Între Arad și Deva, unde au fost finalizate mai multe șantiere începute în urmă cu un deceniu, cele mai rapide trenuri parcurg cei 149 de kilometri în două ore. În Transilvania se văd efectele modernizărilor, iar trenul Dacia face între Sighișoara și Arad patru ore pe 327 de kilometri, cu o viteză medie de 80 km/h. Rămân rapide și tronsoanele București – Constanța și Câmpina – București, unde cele mai rapide trenuri ating medii de 100 km/h, iar spre Constanța unele garnituri ajung la viteze de 160 km/h.

O schimbare importantă este reducerea timpilor de staționare la granița cu Ungaria, ca urmare a intrării României în spațiul Schengen. Dacă anterior trenurile staționau cumulat 75-80 de minute la Curtici și Lokoshaza, în 2026 timpii scad la sub 30 de minute. Din România există trenuri internaționale directe către Budapesta, Viena, Chișinău, Ruse și Kiev, iar vara sunt introduse legături suplimentare spre Sofia, Varna și Istanbul, cele mai multe conexiuni fiind cu Ungaria.

Pe plan intern, în 2026 apar trenuri noi operate de companii private spre Moldova. Vor exista trenuri directe București – Adjud operate de TFC și Astra TC. Un nou operator, Ferotrafic, ar urma să introducă trenuri Intercity spre Moldova, însă momentul exact al debutului nu este încă stabilit. În același timp, una dintre cele mai mari companii private, Regio Călători, introduce tarif de rezervare a locurilor pe toate trenurile, ceea ce crește prețul biletelor cu 5,5 lei.

Există însă și rute unde trenurile nu vor circula nici în 2026. Între Cluj și Oradea, din cauza șantierelor de electrificare și modernizare începute acum doi ani, trenurile sunt înlocuite de autobuze, biletele fiind disponibile prin aplicațiile CFR Călători și TFC. În funcție de opriri, autobuzele fac între 3 ore și 50 de minute și 4 ore și 25 de minute. Trenurile nu mai circulă pe această rută de la începutul lui 2024, iar întârzierile mari ale lucrărilor sunt confirmate de datele CFR Infrastructură, care indică un stadiu fizic cuprins între 15% și 52%. Două tronsoane ar urma să fie finalizate în august 2026, iar alte două în mai 2027. Nici între Constanța și Mangalia nu circulă trenuri, fiind asigurate autobuze de înlocuire cu un timp de parcurs de 80 de minute.

Media de viteză a trenurilor de călători este de 45 km/h, iar la trenurile InterRegio de lung parcurs se apropie de 55 km/h. Pe București – Craiova, via Videle, cei 209 km sunt parcurși în 3 ore și 50 de minute sau chiar 4 ore și jumătate. Între Caransebeș și Timișoara, 98 km se fac în cel mai bun caz în 2 ore și 25 de minute, iar trenurile care opresc peste tot depășesc 3 ore și 10 minute. Pe Timișoara – Arad, cele mai rapide trenuri fac 89 de minute pe 57 km, iar cele mai lente ajung la 2 ore și 20 de minute.

Între Brașov și Sighișoara, șantierele începute acum peste cinci ani mențin viteza sub 35 km/h chiar și pentru trenurile InterCity. CFR Infrastructură indică stadii de execuție de 52% și 58% pe cele două subsecțiuni, iar pentru mersul trenurilor 2025-2026 viteza maximă pe intervalul Stupini – Bod crește de la 50 la 100 km/h, fără modificări semnificative ale timpilor de parcurs pe ansamblu. Trenul cu cea mai lungă porțiune fără oprire este un InterCity care nu oprește între Brașov și Teiuș pe 229 km, dar face totuși 4 ore și 36 de minute la dus.

În ceea ce privește legăturile între marile orașe, București – Brașov beneficiază de o frecvență ridicată, cu un tren direct în medie la mai puțin de o oră. Cele mai rapide InterCity fac sub 2 ore și 14 minute, în timp ce trenurile Regio depășesc 3 ore și jumătate. Vor intra în circulație trenuri Alstom Coradia și zeci de vagoane modernizate prin PNRR, folosite mai ales pe InterCity. București – Constanța se parcurge în minimum 2 ore și un minut, iar vara numărul trenurilor se dublează. Spre Aeroportul Henri Coandă, intervalul rămâne de 40 de minute, cu 21 de minute la dus și 25 la întors.

Timișoara – Iași rămâne una dintre cele mai lungi călătorii feroviare, cu 16-17 ore și jumătate pentru cei 849 km. București – Timișoara nu are tren sub 10 ore și 40 de minute, deși în anii ’90 existau curse de șase ore și jumătate. Revine însă trenul care traversează Transilvania via Brașov – Sighișoara – Blaj – Deva, cu un timp de 12 ore pe 678 km.

Sibiul are puține legături feroviare: trei trenuri pe sens spre București, cel mai rapid în 5 ore și jumătate, iar spre Arad și Craiova drumul durează tot aproximativ cinci ore. București – Suceava se face în 5 ore și 52 de minute până la aproape șapte ore, București – Arad în minimum zece ore, Cluj – Galați în peste 13 ore, iar Brașov – Constanța în 4,5-5,5 ore. București – Oradea rămâne o rută foarte lungă, cu peste 14 ore pentru trenul direct, iar București – Satu Mare durează aproape 14 ore. Pe Timișoara – Oradea, doar un tren coboară sub patru ore, iar cel mai lent ajunge la 5 ore și 38 de minute. București – Galați are cinci trenuri pe sens, cu timpi între 3,5 și 4 ore pe 259 km.

Informațiile complete despre rute și timpi de parcurs pentru noul Mers al Trenurilor pot fi consultate pe platforma Infofer.ro.