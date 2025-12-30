Compania Eurostar a spus marți că oprește toate trenurile între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles până când va da un nou anunț. Dimineața, compania spusese că are mai multe probleme care afectează circulația trenurilor.

Eurostar a explicat că inițial a fost o problemă cu alimentarea cu curent în tunelul de sub Canalul Mânecii, care leagă Parisul de Londra. În plus, situația a fost înrăutățită de o problemă tehnică la trenul Shuttle, care transportă mașini, camioane și autocare între Franța și Marea Britanie.

Din cauza acestor probleme, Eurostar a avertizat că trenurile riscă întârzieri mari și anulări pe ultima sută de metri.

Un purtător de cuvânt a spus pentru agenția de presă Reuters că nu se știe când vor fi reluate trenurile și nu a dat detalii despre câți pasageri vor fi afectați.

Oprirea trenurilor afectează unul dintre cele mai circulate trasee feroviare internaționale din Europa, chiar în perioada aglomerată a sărbătorilor.

Trenurile Eurostar leagă Londra de Paris, Bruxelles, Amsterdam și Disneyland Paris.

Pe rețelele sociale, oamenii și-au arătat nemulțumirea.

Compania Eurostar a reamintit că cei care vor pot anula rezervarea și pot primi un „e-voucher” valabil 12 luni, pot cere rambursarea banilor – care nu include taxele de rezervare sau de schimb și va fi procesată în 28 de zile – sau pot schimba biletul gratuit pentru o altă dată sau orar, la aceeași clasă.

Eurostar a precizat că pasagerii au la dispoziție trei luni de la data plecării inițiale pentru a lua o decizie. Compania a recomandat pasagerilor să-și amâne călătoria și să nu meargă la gară decât dacă au deja un bilet pentru astăzi.