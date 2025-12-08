În fața acestor întrebări, Ciprian Ciucu a ales să nu ofere încă un răspuns concret, argumentând că aspectele tehnice necesită analize, studii și fundamentări solide, condiții pe care nu le consideră îndeplinite în lipsa confirmării oficiale a rezultatului electoral.

El și-a exprimat disponibilitatea de a reveni asupra tuturor acestor subiecte după validarea rezultatului.

„La întrebările tehnice nu este bine să răspunzi pe fugă, pentru că ele au nevoie de studii în spate. Trebuie să fie foarte bine fundamentate. Deci, îmi pare rău că nu pot să vă răspund, dar, în calitate de primar general. Dacă se va concretiza acest exit poll, voi răspunde la toate întrebările tehnice”, a spus Ciucu pentru Știri pe surse.

La sediul PNL București din Aleea Modrogan, au fost prezenți atât liderul partidului, premierul României, Ilie Bolojan, cât și mai mulți reprezentanți și lideri liberali care au sprijinit campania lui Ciucu. Printre participanți s-au aflat Sebastian Burduja, președintele PNL București și consilier onorific al premierului, George Tuță, primarul Sectorului 1 și președintele PNL Sector 1, Monica Anisie, președinta PNL Sector 2, precum și Ionuț Stroe, președintele PNL Sector 4. La eveniment a fost prezent și Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, fost premier și fost lider PNL, alături de Vlad Gheorghe, candidat la Primăria Capitalei care s-a retras din cursă pentru a-l susține pe Ciprian Ciucu.

De asemenea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a participat la întâlnirea de la sediul liberalilor. În plus, a fost prezent și Dan Motreanu, secretarul general al PNL, marcând astfel un moment de coeziune internă în tabăra liberală după anunțarea rezultatului exit-pollului.

Noul primar ales al Bucureștiului a transmis că așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va prelua oficial atribuțiile și că intenționează să adopte o abordare bazată pe colaborare și consens. El anunță că pregătește proiecte bine fundamentate, concepute astfel încât să nu poată fi respinse, și își propune să reproducă, la nivelul administrației locale, modelul de cooperare al coaliției de guvernare formată din PNL, PSD și USR.

Planurile sale includ consultarea constantă a primarilor de sector, cărora le va solicita sprijinul atunci când situația o va impune, oferindu-le, la rândul său, ajutor ori de câte ori vor avea nevoie. Noul edil consideră că relația directă cu aceștia este esențială pentru buna funcționare a orașului și pentru implementarea proiectelor majore.

„Voi veni cu proiecte atât de bine pregătite încât vor fi imposibil de respins. Voi încerca să replic coaliția de guvernare cu PSD și USR. Îi voi asculta pe primarii de sector, le voi cere ajutorul când voi avea nevoie și voi merge în sprijinul lor ori de câte ori ei vor avea nevoie”, a spus el pentru Gândul.

Ciprian Ciucu își exprimă și recunoștința față de premierul Bojan, pe care îl consideră unul dintre susținătorii decisivi în campanie. Noul primar apreciază faptul că premierul a avut încredere în șansa sa electorală și a considerat că el reprezintă cea mai potrivită opțiune pentru bucureșteni, evaluând că oferta prezentată electoratului a fost, în mod sincer, cea mai bună pentru Capitală și o dovadă de respect față de votanți.

„Imediat după exit-poll mi-a transmis – felicitări – și că e bucuros că m-a susținut, că a ales cea mai bună ofertă pentru bucureșteni. A crezut sincer că avem cea mai bună ofertă pentru electorat și că le-am arătat respect bucureștenilor”, a completat Ciucu.

Ciucu a obținut aproximativ 35% din voturile exprimate în cadrul alegerilor, fiind singurul candidat care a depășit pragul de 30%, rezultat care îi consolidează poziția și legitimitatea în fruntea administrației bucureștene.