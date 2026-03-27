Larry Fink, CEO și cofondator al gigantului american de investiții BlackRock, a avertizat că războiul din Iran ar putea avea un deznodământ extrem, cu două posibile scenarii pentru piețele globale de energie.

Potrivit acestuia, Iranul s-ar putea integra în sistemul internațional, ceea ce ar permite exportul bunurilor și serviciilor sale, inclusiv al petrolului, pe piața mondială și ar putea împinge prețurile în jos.

Alternativ, dacă regimul iranian continuă să fie în conflict cu adversarii globali, prețurile petrolului ar putea rămâne ridicate pe termen lung, nu doar pentru luni, ci pentru ani.

Larry Fink a explicat pentru BBC că vede două rezultate foarte diferite, unul în care petrolul ar putea ajunge la 40 de dolari pe baril și altul în care ar putea depăși 150 de dolari, subliniind că nu există o cale de mijloc, scrie Fortune.com.

El a mai spus că integrarea Iranului în comunitatea internațională ar putea reduce prețurile petrolului prin creșterea aprovizionării, în prezent limitată de tensiunile din Strâmtoarea Ormuz.

„Aș putea să zugrăvesc un scenariu în care aș putea vedea, peste un an, petrolul la 40 de dolari pe baril; l-aș putea vedea peste 150 de dolari. Avem două rezultate foarte extreme. (…) Toată lumea trebuie să recunoască faptul că (deznodământul) nu se va găsi undeva la mijloc. Va fi (una) dintre cele două extreme. Este Iranul o țară care poate fi acceptată de comunitatea internațională? Poate fi o țară care participă din nou la viața mondială?”, a spus Larry Fink.

Prețurile petrolului au reacționat deja la restricțiile existente, iar analiștii se întreabă cât de rapid se va relua comerțul normal odată ce conflictul se va încheia.

Larry Fink a precizat că, dacă situația se prelungește peste perioada indicată de președintele Trump, efectele asupra piețelor de gaze și energie vor fi resimțite pe termen lung, afectând consumatorii deja sensibili la fluctuații.

El a subliniat că Iranul reprezintă o amenințare continuă pentru comerțul internațional și stabilitatea regiunii, iar prețurile petrolului ar putea rămâne între 100 și 150 de dolari pe baril, cu consecințe economice semnificative.

Scenariul cu 40 de dolari pe baril ar însemna abundență și creștere economică, în timp ce cel opus ar putea declanșa o recesiune severă.

„Iranul rămâne o amenințare. O amenințare la adresa comerțului, o amenințare la adresa Strâmtorii Ormuz, o amenințare la adresa coexistenței pașnice a regiunii. Aș argumenta că am putea avea ani cu petrol peste 100 de dolari, mai aproape de 150 de dolari, ceea ce are implicații profunde asupra economiei. Implicația de 40 de dolari pentru petrol este una de abundență și creștere; cealaltă este rezultatul unei recesiuni probabil severe și abrupte. Nu cred că cineva știe care va fi rezultatul”, a spus șeful BlackRock.

De asemenea, Larry Fink a explicat că, dacă Iranul continuă să acționeze împotriva comerțului global și să fie un „exportator de frică”, atunci efectele se vor resimți asupra prețurilor agricole și lanțurilor de aprovizionare, afectând în special producția de îngrășăminte, care depinde de gaz.

„Vom avea o recesiune globală. Gândiți-vă ce înseamnă asta pentru prețurile agricole; îngrășămintele sunt un produs secundar al gazelor… Perturbă cu adevărat multe lanțuri de aprovizionare”, a încheiat Larry Fink.

BlackRock, compania pe care o conduce Fink, gestionează active în valoare de 14 trilioane de dolari și este unul dintre cei mai mari investitori globali.